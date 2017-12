Audiences mitigées pour les hommages télé à Johnny Hallyday

Les soirées en hommage à Johnny Hallyday diffusées mercredi ont permis à TF1 et France 2 d’engranger chacune plus de 3 millions de téléspectateurs, mais sans battre cependant de records d’audience, selon des données de Médiamétrie publiées jeudi.

TF1 a coiffé au poteau le service public, avec 3,074 millions de téléspectateurs pour sa soirée “Johnny Hallyday”, soit une part d’audience de 14,9%, contre 3,064 millions de téléspectateurs et une pda de 14,4% pour France 2.

L’émission spéciale “Johnny 1943-2017” de la chaîne publique était présentée par un Michel Drucker très ému, qui a terminé en larmes et la voix brisée.

Les deux chaînes ont ainsi pris la tête des audiences de la soirée, mais sans les écraser non plus. France 3 a ainsi engrangé 2,673 millions de téléspectateurs avec “Des racines et des ailes” et Arte 1,566 millions pour le film “Une femme de ménage”.

Pour sa part M6 a enregistré 2,5 millions de téléspectateurs avec son hommage diffusé avant ceux des deux premières chaînes, à 19H45, mais son audience est ensuite retombée avec la rediffusion d’un concert de Johnny au Parc des princes en 1993 qui n’a rassemblé que 720.000 spectateurs en prime time.

Source: AFP