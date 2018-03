Appel à l'Innovation face aux défis de l'Afrique dans le cadre du Sommet sur l'Innovation en Afrique

Ceci est un rappel amical que la date limite de soumission des innovations pour l’AIS 2018 (www.AfricaInnovationSummit.com) est le 15 Avril 2018.

L'Appel à candidatures a été lancé à travers l'Afrique pour les innovations capable de relever les défis de l'Afrique et nous cherchons des solutions novatrices et perturbatrices aux défis majeurs auxquels sont confrontés les pays africains : accès à l'énergie, accès à l’eau, l’insécurité alimentaire, les systèmes de santé et la gouvernance.

La date limite de soumission est le 15 Avril 2018

Postulez ici www.AfricaInnovationSummit.com/innovation-track.

Il convient de noter que le voyage et le séjour des innovateurs sélectionnés seront pris en charge par les organisateurs de l’AIS2018.

N'hésitez pas à contacter Sam Braithwaite (Sam@AfricaInnovationSummit.com) si vous avez des questions.

