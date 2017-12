Angleterre: tenu en échec, Manchester City manque le record

Manchester City, tenu en échec dimanche par Crystal Palace (0-0), n’est pas parvenu à égaler le record de 19 victoires consécutives des grands championnats européens, mais les Citizens n’en conservent pas moins une confortable avance en tête de la Premier League.

Pour la première fois en 21 journées, les insatiables “requins” de City sont restés muets en attaque et ont concédé seulement leur deuxième match nul, pour 19 succès. Leur série de victoires consécutives s’est arrêtée à 18.

Outre ce match nul, assez anecdotique malgré tout pour une équipe qui conserve 14 points de marge sur son plus proche poursuivant, la vraie mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Pep Guardiola est la blessure en toute fin de match de Kevin De Bruyne, le meilleur passeur de Premier League, découpé par Puncheon et évacué sur civière.

City avait déjà perdu Gabriel Jesus, également blessé, en première période.

Manchester City, qui s’est procuré la majorité des occasions, est même passé tout près de concéder sa première défaite de la saison en championnat mais son gardien Ederson a arrêté un penalty de Milivojevic dans les arrêts de jeu.

Face à Crystal Palace, 17e du classement et qui s’annonçait comme une proie facile, Guardiola avait fait tourner en attaque, où Agüero et Sterling étaient restés sur le banc au profit de Jesus et Sané.

Mais dans une rencontre engagée, Jesus se blessait rapidement (11e) et cédait peu après sa place, en larmes, a Agüero.

Les Londoniens perdaient aussi de leur côté leur défenseur et capitaine Scott Dann, touché à un genou et également sorti sur une civière (17e).

Agüero, à peine entré en jeu, s’illustrait rapidement mais sa frappe, déviée, trouvait le poteau (28e), et il tirait à côté en fin de première période (45+1).

Gündogan (57), Agüero (61), Sané (63) et De Bruyne (69) ne parvenaient pas plus à battre un excellent Hennessey dans le but de Crystal Palace, qui se procurait aussi une grosse occasion, vendangée par Townsend (78).

Les Eagles voyaient toutefois une victoire inespérée se dessiner quand Sterling accrochait Zaha dans la surface: Crystal Palace se voyait ainsi accorder un penalty à la 90e minute! Hélas pour les Londoniens, Milivojevic le tirait très mal, en plein milieu, et Ederson repoussait de la jambe.

Les Eagles perdent ainsi deux points qui leur auraient permis de s’éloigner de la zone rouge.

Le record de 19 victoires consécutives dans l’un des cinq grands championnats européens est détenu depuis 2014 par le Bayern Munich, qui était alors entraîné par… Pep Guardiola.

Source: AFP