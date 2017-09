Albert II de Monaco : un sosie du prince tente d’arnaquer une journaliste

Éditorialiste à Var Matin, Michèle Cotta a reçu un appel d’un faux prince lui demandant de l’aide.

Canular ou escroquerie, Michèle Cotta, éditorialiste à Var Matin, ne sait toujours pas. Toujours est-il que mardi soir, la journaliste reçoit un appel sur son portable la prévenant que le prince Albert II de Monaco souhaite la contacter par visioconférence le lendemain matin.

Une rançon pour un journaliste enlevé

Mercredi, vers 08h45, Michèle Cotta reçoit en effet l’appel et voit apparaître, sur son téléphone portable, un homme ressemblant au souverain, entouré d’un mobilier Louis XV : “il ressemblait au prince Albert mais avec dix ans de moins”, confie-t-elle à Var Matin.

L’homme lui explique alors qu’un journaliste de la Principauté monégasque vient de se faire enlever et qu’il a besoin de son aide pour réunir une rançon en toute discrétion. “Il me dit alors qu’il organise un appel de fonds pour tenter de ramener ce journaliste qui aurait été enlevé. Il me demande si je peux venir au Palais et trouve surprenant que je lui dise non.”

Une arnaque ou une blague

“Tout avait l’air bien préparé, la mise en scène n’était pas improvisée. À mon avis, il s’agit d’une arnaque ou d’une blague”, juge Michèle Cotta. Contacté par Var Matin, le palais princier a confirmé qu’Albert de Monaco était étranger à cet appel : “le bureau de presse du Palais princier salue le discernement de Michèle Cotta, qui ne s’est pas fait abuser par cette escroquerie.”