AIS2018 – Annonce d'inscription

Le Sommet sur l’Innovation en Afrique (AIS) (www.AfricaInnovationSummit.com) réunira en juin prochain environ 1000 innovateurs, entrepreneurs, décideurs politiques, hommes d'affaires, ainsi que des universitaires, des chercheurs et des investisseurs qui sont des « penseurs et praticiens » pour trois jours au « pays des mille collines» à Kigali, au Rwanda, pour réfléchir à la manière dont les Africains peuvent innover pour faire face aux défis pressants auxquels le continent est confronté, tels que l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire, la santé, la gouvernance et la pauvreté.

Cet événement de trois jours propose des conférences inspirantes, des dialogues, des explorations pratiques et une analyse prospective visant à mobiliser et inspirer les parties prenantes à entreprendre des actions collectives pour promouvoir l'innovation et la construction d'écosystèmes d'innovation robustes en Afrique capables de fournir un environnement favorable et répondre aux défis permanents auxquels le continent est confronté.

L'AIS est un événement passionnant et dynamique qui se concentre sur « comment promouvoir l'innovation en Afrique ». L'AIS favorise la « synthèse » et ce n'est pas simplement une plateforme axée sur la technologie. L'AIS comprendra une exposition d'une cinquantaine (50) de startups et PMEs afin de présenter les innovations « Made in Africa » pour relever les défis auxquels le continent est confronté.

Alors venez (https://goo.gl/H1AhXX) participer et travailler avec nous pour faire de l'AIS une plateforme continentale pour la promotion de l'innovation en Afrique.

Les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver votre place (https://goo.gl/eN9nht) dès aujourd’hui !

Distribué par APO Group pour Africa Innovation Summit.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet (www.AfricaInnovationSummit.com) et/ou contactez-nous (Info@AfricaInnovationSummit.com).

Source: APO