Air France : un vol Paris-Los Angeles atterrit en urgence au Canada

Un Airbus A380 qui reliait samedi Paris à Los Angeles a du atterrir en urgence au Canada. Un de ses quatre moteurs a connu un “problème technique” en plein vol.

Les passagers ont du être saisi d’effroi. Un A380 d’Air France effectuant la liaison Paris-Los Angeles a été contraint d’opérer un “atterrissage d’urgence” samedi au Canada à la suite d’un “grave dommage” sur l’un de ses quatre réacteurs, a annoncé la compagnie samedi à Paris.

Selon des témoins, le moteur aurait littéralement “explosé au dessus de l’océan atlantique”. Les photos postées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes.

I’m on board. One of our engines is slightly blown apart. Will try and take a photo and tweet it. Just glad to be on the ground.

— Daniel McNeely (@DanMcneely) 30 septembre 2017