Agression du journaliste de Le jour, la réaction du directeur de publication

Caristan Isseri est un jeune journaliste qui a rejoint la rédaction du Jour il y a deux ans, à sa sortie de l’ Esstic. Il exerce avec beaucoup de professionalisme et nous lui reconnaissons une belle marge de progression.

Après le réaménagement du gouvernement vendredi dernier, pour ne pas faire le plan-plan de l’ambiance chez les promus, nous avons décidé d’aller voir aussi chez les déchus.

Caristan est chargé d’aller voir du côté de chez Mebe Ngo’o, ancien ministre des Transports. Le jeune garde à qui il s’est présenté devant la résidence l’ invitera à l’intérieur de la résidence.

C’est alors que commencera son calvaire auprès de la garde prétorienne : pendant six heures, mon jeune confrère subira : coups et humiliation… déshabillé, enfermé dans la cage aux chiens, aspergé d’eau et j’en passe.

Afin que pareille barbarie n’arrive plus, Le Jour luttera.

Haman Mana