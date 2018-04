Afrique : L’USAFRICOM annonce Flintlock 2018

Du 9-20 avril 2018, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal abriteront le Flintlock 2018. Le Flintlock est le plus grand exercice militaire multilatéral d’opérations spéciales et d’entraînement à l’application de la loi entre les nations africaines et qui, depuis 2005, a renforcé les forces clés de pays partenaires à travers l’Afrique du Nord et de l’Ouest, ainsi que les forces occidentales d’opérations spéciales. Flintlock est le plus grand exercice annuel des forces d’opérations spéciales organisé par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique.

En 2018, Flintlock sera accueilli par le Niger avec d’autres antennes de formation clés au Burkina Faso et au Sénégal. L’exercice vise à renforcer les capacités de pays partenaires clés de la région à lutter contre les organisations extrémistes violentes, à protéger leurs frontières et à assurer la sécurité et la sûreté de leurs populations. En outre, l’exercice renforce les partenariats entre les forces d’opérations spéciales et les forces de l’ordre des pays africains et occidentaux, en augmentant leur capacité à travailler ensemble pendant les opérations multinationales en cours et en réponse aux crises.

Les pays africains participants comprennent le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, et le Sénégal. Les partenaires occidentaux comprennent l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Durant cette période vous remarquerez un trafic aérien très dense sur Ouagadougou en raison de cet exercice.

Distribué par APO Group pour Ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso.

Source: APO