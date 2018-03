Afrique : Humaniq lance une nouvelle version de l'application populaire

La société de FinTech anglaise, Humaniq (https://Humaniq.com), marque le jalon de son application qui vient d’atteindre ses premiers 50 000 téléchargements en annonçant une nouvelle version améliorée.

Humaniq a annoncé une application complètement gratuite et sécurisée de portefeuille numérique et de chat instantané, accompagnée d’un nouveau programme de référence pour sa communauté d'utilisateurs. L'application Humaniq, basée sur la bioID, comprend un portefeuille numérique, et un service de messagerie instantané sécurisé. Le tout permettra aux non-bancarisés d’avoir une identité digitale, et effectuer des transactions pair-à-pair dans les pays africains (Ouganda, Sénégal, Zimbabwe, Tanzanie et Rwanda).

Les nouvelles fonctionnalités de l’application sont :

Nouveau programme de référence

Avec l'approche d'émission égalitaire de Humaniq, une grande partie des crypto-jetons HMQ est réservée aux utilisateurs actifs de l'application. Un programme de référence a montré une courbe d'adoption très positive de la part des utilisateurs, avec plus de 10 000 utilisateurs invitant ensemble plus de 75 000 milliers d'amis à rejoindre l'application. Le nouveau programme de référence de Humaniq 2.0 s'appuiera sur ce point en affichant les progrès de la communauté et rendra ainsi le processus de référence plus transparent et intuitif pour tous les utilisateurs.

Extension des options de transaction

Les transactions peuvent maintenant être effectuées via le système de chat. Le principe de l'application Humaniq, est que tout devrait s'articuler autour des humains qui se rassemblent pour construire la communauté. C'est pourquoi la capacité à communiquer est cruciale. L'équipe Humaniq a introduit les transactions dans les conversations personnelles pour se concentrer sur la communication entre les personnes. Qu'il s'agisse d'un texte, d'une image ou d'un cadeau dans HMQ, tout est désormais au même endroit.

En outre, les utilisateurs sont désormais autorisés non seulement à envoyer des HMQ, mais aussi à en demander directement à leurs amis ou à leur famille. L'équipe de Humaniq estime que demander le montant souhaité est un moyen plus efficace et plus rapide de communiquer financièrement. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs ayant accès au portefeuille, et est également sécurisée par notre système amélioré anti-fraude. Les utilisateurs peuvent également profiter d'une nouvelle façon de regrouper les transactions comme un moyen plus intelligent d'organiser la communication personnelle. Dorénavant, les utilisateurs pourront se concentrer clairement sur l'historique financier ou sur la correspondance avec un ami spécifique en restant dans le chat room unifié. Alors que le groupement des messages texte et médias sera basés sur le timing, les transactions financières seront regroupées par type et type d'action.

Nouveau processus d'intégration

L'équipe Humaniq a procédé à un nouveau design du processus d'intégration, afin de le rendre plus clair et plus facile pour les utilisateurs de smartphones inexpérimentés. L'étroite collaboration avec les ambassadeurs de Humaniq dans les pays africains, a conduit à la création d'un processus d'accueil qui s'adapte aux besoins des clients, alors que le but reste le même: expliquer quelles fonctionnalités sont disponibles, comment les utiliser et comment bénéficier de leur services.

Nouveau processus d'inscription

Un nouveau processus d'enregistrement permet aux utilisateurs de commencer à interagir avec un robot assistant, qui devient plus intelligent et apprend à exécuter des commandes plus utiles, même sans enregistrement. Contrairement aux applications classiques, où un utilisateur doit spécifier les informations d'identification personnelles requises pour avoir accès à une fonctionnalité donnée, l'équipe Humaniq souhaite permettre aux utilisateurs de choisir la fonctionnalité dont ils ont besoin et comment y accéder.

Code d'accès facultatif et nouvelles normes de sécurité

Les normes de sécurité de l’application Humaniq ont également été revues, et permettront aux utilisateurs de se désengager du code d'accès requis. Il existe donc un système alimenté par l'IA afin de décider quand une vérification biométrique supplémentaire est nécessaire pour éliminer le risque de transactions non autorisées.

« L'équipe d'ambassadeurs de Humaniq en Afrique a reçu et analysé les commentaires des utilisateurs, et avec ces données, il a été possible de créer des mises à jour importantes. Nous espérons que nos utilisateurs apprécieront toutes les innovations et nous irons encore plus loin vers notre objectif d'autonomiser les personnes non bancarisées » – a déclaré Anton Mozgovoy, CTO Humaniq.

L'équipe Humaniq a également apporté des mises à niveau supplémentaires à l'infrastructure et avec de nouveaux points CDN, les utilisateurs en Afrique connaîtront un taux de réponse plus rapide de 16% grâce à l'application mobile déjà disponible sur Google Play (https://goo.gl/t3s18u), et utilisable même sur les appareils mobiles bas de gamme fonctionnant avec Android 4.0.3.

Distribué par APO Group pour Humaniq.

Contact média

Alex Fork office

+447375640918

Pr@Humaniq.com

Voir plus :

SiteWeb (http://Humaniq.com)

Facebook (www.Facebook.com/humaniq.co)

Slack (https://Humaniq-co.slack.com)

LinkedIn (www.LinkedIn.com/company/humaniq)

Telegram (https://t.me/HumaniqNews)

Reddit (www.Reddit.com/r/Humaniq)

Kakao-talk (https://open.kakao.com/o/gR94ctw)

À propos d’Humaniq

Humaniq (https://Humaniq.com) est une boite Fintech basée à Londres, qui fournit des services financiers, à travers une application mobile basée sur la Blockchain, aux personnes non bancarisées et défavorisées des économies émergentes du monde entier. Humaniq se concentre sur l’inclusion financière dans le monde entier en offrant un accès aux marchés mondiaux, de meilleures opportunités et de nouvelles solutions financières utilisant des technologies recyclées pour ceux qui sont exposés aux services financiers pour la première fois.

Source: APO