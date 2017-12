Afghanistan: au moins six morts dans un attentat anti-Ghani

Au moins six personnes ont été tuées dimanche dans un attentat-suicide visant un rassemblement de soutien au président afghan à Jalalabad, dans l’est, a indiqué le porte-parole de la police provinciale du Nangarhar à l’AFP, Hazrat Hussain Mashriqiwal.

“Le kamikaze qui circulait à moto s’est fait exploser au milieu de la foule qui assistait à un rassemblement politique à Jalalabad. Six personnes ont été tuées dont des femmes et un enfant et treize blessées”, a-t-il détaillé.

Il s’agissait d’un “rassemblement de soutien au président Ashraf Ghani”.

Ce bilan et ces informations ont été confirmés par le porte-parole du gouverneur provincial, Attaullah Khogyani.

Selon le directeur des services de santé, Najib Kamawal, certains blessés sont dans “un état critique”.

La province du Nangarhar, limitrophe du Pakistan voisin, subit la double pression des talibans et du groupe Etat islamique qui y dispose de ses principales bases en Afghanistan.

Source: AFP