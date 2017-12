Affaire Grégory: le procureur général reçoit une lettre de menace de mort

Le procureur général de la cour d’appel de Dijon, Jean-Jacques Bosc, a indiqué mardi avoir reçu au mois d’août une lettre anonyme de menace de mort, deux mois après la relance de l’affaire Grégory, confirmant une information de France Inter.

Le courrier a été transmis à la présidente de la chambre de l’instruction, Claire Barbier, en charge de l’enquête. Une analyse ADN n’a révélé aucune correspondance avec les échantillons génétiques déjà présents dans le dossier.

Cette lettre “n’a aucune incidence sur le développement du dossier” et “il ne faut pas lui donner une importance qu’elle n’a pas”, a tempéré M. Bosc, reconnaissant toutefois qu’elle témoigne d’un “climat un peu pesant” dans cette affaire.

Selon France-Inter, la lettre reçue le 11 août est écrite en majuscules avec un normographe, une règle présentant des lettres évidées pour en faciliter le tracé, et fait référence au sort du juge Lambert, premier juge d’instruction de l’affaire, qui a mis fin à ses jours le 11 juillet dernier.

Le procureur général et la présidente de la chambre de l’instruction de Dijon reçoivent par ailleurs régulièrement des courriers qui développent une interprétation de l’enquête ou apportent des éléments, qui sont lus et peuvent être ou non pris en compte.

L’arrestation et la mise en examen en juin de Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de l’enfant, avait relancé une affaire qui demeure une énigme depuis que le petit garçon de 4 ans avait été retrouvé, en 1984, pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne (Vosges).

Les septuagénaires sont soupçonnés d’avoir été les “corbeaux” de l’affaire, auteurs de plusieurs lettres anonymes dans un dossier qui en contient de nombreuses, et d’être impliqués dans le rapt suivi de la mort de Grégory.

Dans ce dossier vieux de 33 ans, une troisième personne, Murielle Bolle, 48 ans, a été mise en examen en juin. Adolescente en 1984, elle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche, avant de se rétracter.

Source: AFP