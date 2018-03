Access Power lance l’édition 2018 du concours Access Co-Development Facility (ACF) d'une valeur de 7 millions de dollars au sommet Powering Africa & Asia

Access Power (www.Access-Power.com), développeur, propriétaire et exploitant de projets énergétiques sur les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui le lancement de l’ACF 2018, la troisième édition de la plateforme de financement et de soutien des projets d’énergie renouvelable en Afrique et en Asie, au succès notoire. Pour cette troisième édition, Access a inclus l'Asie pour les projets énergétiques et invite les entrepreneurs aussi bien d'Afrique que d'Asie à y participer.

Aujourd'hui dans sa quatrième année, le concours ACF est un programme de soutien financier innovant d’une valeur de 7 millions de dollars conçu pour fournir aux développeurs et aux initiateurs de projets locaux du secteur de l’énergie le soutien au développement, l’expertise technique, le savoir-faire et le soutien financier requis pour concrétiser leurs projets dans le domaine des énergies renouvelables.

L’ACF 2018 veut miser sur le succès des trois années précédentes, au cours desquelles un total de 234 projets ont accédé à la sélection finale. Plusieurs projets gagnants bénéficient désormais de la combinaison de financement et d'expertise technique fournie par Access Power. Les finalistes de cette année seront de nouveau évalués et notés par un jury indépendant d'experts industriels, similaire à celui de l'année dernière qui comprenait des représentants seniors de Power Africa, InfraCo Africa, Proparco et de la Société néerlandaise de financement du développement (FMO).

Les gagnants de l’ACF 2018 seront annoncés en direct par le jury d’évaluation finale, le 19 juin 2018, lors du Forum de l’énergie africaine à l'île Maurice. Les trois finalistes d'Afrique et d'Asie s’engageront ensuite dans des négociations d’accords directs de développement conjoint (JDA) avec Access Power.

Reda El Chaar, président exécutif d'Access Power, a déclaré : « Cette année, nous sommes ravis d'accueillir également des projets asiatiques dans ce concours. En introduisant de nouveaux marchés, nous espérons pouvoir atteindre un réseau plus important d'entrepreneurs innovateurs et pionniers à travers l'Afrique et l'Asie, qui pourront développer leurs idées ambitieuses pour qu'elles se muent en projets tangibles ».

Le formulaire d’inscription à l’édition 2018 de l’ACF et ses lignes directrices sont disponibles sur le site Web d’Access Power : www.Access-Power.com

À propos d’Access Power

Access Power « Access » (www.Access-Power.com) est un développeur, propriétaire et exploitant de centrales électriques sur les marchés émergents et frontières. Access est aujourd'hui l'un des producteurs d'énergie indépendants à la plus forte croissance dans les marchés émergents et développe actuellement des projets d'énergie renouvelable d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars US dans 23 pays en Afrique et en Asie. Notre équipe de développement a une expérience approfondie du développement et de la mise en place de plusieurs portefeuilles de projets d'énergie renouvelable, avec un dossier étoffé collectif de clôture financière de 30 GW de projets énergétiques à travers le globe.

ACF 2018

L’ACF 2018 est un mécanisme de soutien financier conçu pour offrir aux entrepreneurs et aux promoteurs locaux l’expertise technique et le financement nécessaires pour concrétiser leurs projets dans le domaine de l’énergie renouvelable.

Les inscriptions pour l'ACF 2018 débuteront le 19 mars 2018

La période d'inscription s'étendra du 19 mars au 10 mai 2018.

Le jury indépendant sera composé d’experts de l’industrie et juridique, ainsi que de représentants de banques multilatérales de développement.

Suite au processus de présélection, une liste restreinte de candidats sera choisie ; ces derniers présenteront leur projet au jury lors du Forum africain sur l’énergie à l'île Maurice (www.Africa-Energy-Forum.com), en juin 2018.

Les candidats doivent présenter leur projet au jury lors du forum dans un laps de temps donné et répondre aux questions des membres du jury.

Les membres du jury évalueront chaque projet selon les critères d’évaluation, en utilisant des pourcentages pondérés.

Les gagnants s’engageront dans des accords de développement conjoint avec Access Power, qui prendra une participation en capital convenue aux projets lauréats et financera tous les coûts de développement connexes. Access Power fournira également son assistance technique, son financement et ses capacités de gestion du processus de développement.

