Abus sexuels: le photographe de mode Bruce Weber à son tour accusé

Après Terry Richardson, un autre grand nom de la photographie de mode, Bruce Weber, est accusé d’avoir abusé d’un jeune mannequin, dans une plainte déposée à New York.

Selon la plainte déposée vendredi devant la Cour suprême de l’Etat de New York, Bruce Weber, 71 ans, qui a travaillé pour Vogue et aidé à forger l’image de marques comme Calvin Klein, Ralph Lauren et Abercrombie & Fitch, aurait abusé de ce mannequin, Jason Boyce, en décembre 2014, lors d’une séance photo dans son studio à Manhattan.

Bruce Weber aurait demandé à Jason Boyce, alors âgé de 28 ans, de se dévêtir avant de procéder à des attouchements et d’obliger le jeune homme à l’embrasser.

“Avec juste de la confiance, tu pourrais vraiment aller loin (…) Jusqu’où veux-tu aller? Quelles sont tes ambitions?” lui aurait murmuré le photographe, selon la plainte déposée par l’avocate californienne Lisa Bloom.

La plainte vise également l’agence de mannequinat qui employait Boyce et son patron, Jason Kanner.

La plainte affirme que M. Weber “a eu un comportement similaire avec d’autres mannequins masculins” qui lui auraient été envoyés par l’agence, Soul Artist.

Lisa Bloom a indiqué à l’AFP avoir reçu depuis vendredi “d’autres appels avec des plaintes similaires”, sans plus de précision.

Après cette experience, Jason Boyce dit avoir déménagé en Californie et renoncé au mannequinat, “redoutant une industrie dans laquelle M. Weber était considéré comme un photographe de premier rang et l’un des champions des mannequins masculins”.

Jason Boyce réclame dommages et intérêts, invoquant le “trouble émotionnel” causé et des “pertes économiques” après son retrait de l’industrie de la mode.

En octobre, le photographe Terry Richardson, connu pour ses photos provocantes et soupçonné depuis des années de harceler sexuellement ses mannequins, avait été “lâché” par les magazines Vogue et Vanity Fair, propriétés du groupe Condé Nast.

Le groupe avait indiqué qu’il ne travaillerait plus avec M. Richardson, qui s’est distingué notamment par son travail pour Yves Saint Laurent, Marc Jacobs ou Tom Ford, après un article dans le Sunday Times britannique le qualifiant de “Weinstein de la mode”.

Depuis les révélations sur le producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé d’avoir violé, violenté ou harcelé plus d’une centaine de femmes, la liste d’hommes de pouvoir américains accusés d’abus sexuels, parfois pendant des années, ne cesse de s’allonger.

Les secteurs américains du divertissement, de la politique, de la culture et des médias sont les premiers concernés, avec des dizaines de personnalités accusées, qui ont pour la plupart été limogées ou suspendues.

Source: AFP