1964: l'idole des jeunes devient le soldat Smet

“Il était le sergent #Smet…Merci #JohnnyHallyday”: le ministère des Armées a rendu un hommage kaki au chanteur, en ressortant de ses cartons des images du passage sous les drapeaux de l’idole des jeunes, entre 1964 et 1965.

Dans cette vidéo postée sur Twitter, on voit le jeune Johnny en treillis, en forêt, gratter sur sa guitare entouré de ses frères d’armes. Dans une autre séquence, il ouvre en souriant un sac postal bourré à craquer de lettres de fans, allongé sur son lit, photos de sa fiancée Sylvie Vartan épinglées sur le mur.

Pendant 18 mois il effectue son service dans une caserne d’Offenbourg, en Allemagne, non loin de Strasbourg, au sein du 43e régiment blindé d’infanterie de marine. A l’époque, il est déjà célèbre. Les images de lui en uniforme rappellent celles de son idole américaine, Elvis Presley, mobilisé pour son service militaire en Allemagne de 1958 à 1960, alors qu’il a déjà accédé au rang de star planétaire.

“Au début on m’a regardé un peu comme un être venu de Mars, mais ça a duré une semaine, après on est devenus copains avec tout le monde. Vous savez on sympathise beaucoup plus vite à l’armée qu’en général dans la vie privée”, confiait Johnny dans un reportage diffusé en 1964 par la télévision publique française (ORTF).

“Son affectation ne devait pas être connue du grand public. (…) Mais il y eut une fuite. Le premier matin, il y avait des centaines de fans devant l?entrée et sur les toits des immeubles alentour. Il n?a même pas pu passer par la porte principale”, se souvient un de ses anciens chefs de peloton sur le site du ministère des Armées, le commandant René.

– ‘très bons copains’ –

Dans le document de l’ORTF on voit le rocker blond mener une vie de bidasse comme les autres: lever 6h, lever des couleurs, entraînement, jusqu’au “quartier libre” de 18h. C’est là qu’il s’échappe temporairement, pour aller composer dans un petit appartement à proximité, avant de revenir dormir à la caserne.

“J’ai loué cette chambre, ça me permet de travailler un peu parce qu’à la caserne on est dix dans une chambre, il y a trop de bruit, on est toujours dérangé”, explique-t-il devant la caméra avant de confier dans un sourire: “C’est ici que j’ai composé +Les mauvais garçons+”.

Il est encore militaire lorsqu’il épouse Sylvie Vartan, en 1965, peu avant la fin de son service, qu’il achève avec le grade de sergent.

De cette époque sous les drapeaux, Johnny confiait garder un bon souvenir.

“A l’époque c’était très mal perçu, quelqu’un de connu qui ne faisait pas son service militaire”, racontait-il en avril dernier pendant une interview figurant dans le documentaire “Johnny Hallyday, la France Rock’n roll”, qui sera diffusé jeudi soir sur France 2.

Mais “Je ne regrette pas d’ailleurs parce que j’ai eu de très bons moments, je me suis fait de très bons copains, avec qui je suis toujours copain depuis”, assurait-il.

“Une des choses qui font que je n’ai jamais pris la grosse tête, cela vient aussi du fait d’avoir fait mon service militaire. Parce qu’on se retrouve avec des gens normaux, qui ne sont pas des vedettes, ce sont des gens simples, et cela remet bien les choses à leur place”, faisait valoir la star.

“Il voulait pas se montrer en vedette ou à part : il partageait les même tâches que nous, il allait faire les gardes comme nous, on partait en manoeuvre” ensemble, se souvient pour France 3 Alsace Jean-Marie Elkeries, qui a partagé sa chambre pendant six mois.

Et même si le commandant René déclare que Johnny n’avait pas de traitement particulier, M. Elkeries se souvient des virées en France: “Quand il disait, +tu viens à Strasbourg, on va faire la bringue+, moi je disais +oui, mais pour traverser la frontière Kehl-Strasbourg, il faut une permission+. +T’en fais pas, j’ai ce qu’il faut+ : il avait un carnet à souches, tamponnées par le colonel”

