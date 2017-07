Yémen: l'ONU accuse les belligérants d'être responsables de l'épidémie de choléra

Le patron des opérations humanitaires de l’ONU a accusé mercredi les belligérants au Yémen et leurs soutiens étrangers d’être responsables de l’épidémie de choléra « fabriquée par l’homme », qui affecte 320.000 personnes dans ce pays en guerre et manquant cruellement de nourriture.

« Ce scandale du choléra est entièrement fabriqué par l’homme par les parties en conflit et ceux qui, hors des frontières du Yémen dirigent, approvisionnent, combattent et perpétuent la crainte et les combats », a déclaré Stephen O’Brien devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.

La crise humanitaire « est le résultat direct du conflit et de graves infractions au droit international », a-t-il poursuivi.

Plus de 320.000 cas présumés de choléra ont été signalés à travers la quasi-totalité des provinces du Yémen et au moins 1.740 personnes en sont décédées, selon M. O’Brien.

Ismail Ould Cheikh Ahmed, envoyé onusien au Yémen, a qualifié la crise humanitaire d' »horrifique », estimant que le pays n’était pas en proie « à une unique urgence mais à plusieurs urgences complexes ».

Plus de 7 millions de personnes sont menacées de famine, y compris 2,3 millions d’enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans. Le Yémen est l’un des plus pauvres pays arabes.

Son système de santé s’est effondré au fil du conflit entre le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et soutenu par une coalition menée par l’Arabie saoudite, et les rebelles chiites Houthis soutenus par l’Iran.

M. O’Brien avait lancé un appel pour récolter 250 millions de dollars pour faire face à la crise du choléra. A ce stade, seuls 47 millions de dollars sont parvenus.

Il a aussi pressé les membres du Conseil à prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires soient payés afin que les établissements de santé rouvrent leurs portes.

Par ailleurs, a-t-il indiqué, deux voies cruciales d’approvisionnement doivent être assurées: l’aéroport de Sanaa, fermé l’an dernier, doit rouvrir et le port de Hodeida doit être protégé de toute attaque.

Source: AFP