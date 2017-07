Wall Street ouvre en légère hausse après une nouvelle salve de résultats

Wall Street, proche de sommets, a débuté la séance dans le vert mercredi après une nouvelle salve de résultats d’entreprises et un indicateur meilleur que prévu sur l’immobilier: le Dow Jones prenait 0,03% et le Nasdaq 0,40%.

Vers 13H40 GMT (15H40 à Paris), l’indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 5,58 points à 21.580,31 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 25,56 points à 6.369,87 points, après déjà huit séances consécutives de hausse. L’indice élargi S&P 500 gagnait 0,21%, ou 5,26 points, à 2.465,87 points.

La Bourse de New York avait clôturé sur une note contrastée mardi après des résultats trimestriels disparates et l’échec de la réforme de la santé promise par Donald Trump: le Nasdaq (+0,47%) et le S&P 500 (+0,06%) ont fini à des niveaux record tandis que le Dow Jones (-0,25%) a été plombé par Goldman Sachs.

Le marché des actions « gagne du terrain avec l’accélération de la saison des résultats, au centre de l’attention avant les réunions (jeudi) sur les politiques monétaires japonaise et européenne », relèvent les analystes de Charles Schwab.

Parmi les grands noms de la cote à publier leurs chiffres trimestriels, la banque d’affaires Morgan Stanley a dépassé les attentes et fait mieux que ses concurrentes dans l’activité de courtage. Son titre grimpait de 3,35%.

Le groupe informatique IBM, qui a vu son chiffre d’affaires baisser pour le 21e trimestre consécutif, tout en affichant des bénéfices meilleurs que prévu, reculait de 3,22%, freinant l’avancée du Dow Jones.

Du côté des indicateurs, les mises en chantier de logements ont vivement rebondi en juin aux Etats-Unis et dépassé les attentes des analystes, selon des données publiées par le département du Commerce: elles se sont établies à 1,215 million en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, leur plus haut niveau en quatre mois.

Le marché obligataire se repliait légèrement. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui évolue à l’inverse du prix des obligations, montait à 2,264% contre 2,259% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,848%, contre 2,846% la veille.

