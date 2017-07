Wall Street ouvre en baisse après des résultats en demi-teinte

La Bourse de New York a débuté la séance de mardi dans le rouge après une série de résultats d’entreprises contrastés et un nouveau revers pour la réforme de la santé voulue par le président américain: le Dow Jones perdait 0,25% et le Nasdaq 0,17%.

Wall Street, qui reste très proche de records, avait fait une pause lundi en attendant cette salve de publications trimestrielles: le Dow Jones avait lâché 0,04% tandis que le Nasdaq avait grignoté 0,03%.

Source: AFP