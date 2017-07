Vol MH17: un "bois du souvenir" inauguré trois ans après le crash

Trois ans après le crash du vol MH17 dans le ciel ukrainien, près de 2.000 proches doivent rendre hommage aux 298 victimes lundi aux Pays-Bas, lors de l’inauguration d’un « bois du souvenir », monument officiel en leur mémoire.

Formant un « ruban vert », 298 arbres ont été plantés en hommage à chacune des victimes, dont 196 Néerlandais, décédés après que le Boeing 777 de la Malaysia Airlines a été abattu par un missile dans l’est de l’Ukraine en guerre.

Le monument sera inauguré à 14H00 (12H00 GMT) par le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas dans le parc de Vijfhuizen, à proximité de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, d’où avait décollé le 17 juillet 2014 l’avion à destination de Kuala Lumpur.

Les noms des passagers et membres d’équipage seront lus par leurs familles et amis avant que le Roi et la Reine, accompagnés de 17 enfants de Vijfhuizen, ne déposent les premières fleurs auprès du mémorial. Ils seront suivis par les proches venus des Pays-Bas mais aussi d’Australie, de Malaisie, du Royaume-Uni, d’Allemagne ou encore d’Indonésie pour commémorer les victimes de 17 nationalités différentes.

Ces « 298 arbres gardent vivant le souvenir des victimes », a indiqué la fondation des familles des victimes dans un communiqué. Ce « ruban vert (…) rassemble et sert d’oasis à la réflexion, au réconfort et à l’espoir ».

Financé par des dons, le projet conçu par l’artiste Ronald A. Westerhuis et l’architecte paysagiste Robbert de Koning a été sélectionné en novembre 2015 par 60% des proches parmi trois propositions.

– ‘Ne pas oublier’ –

A l’aube de ce troisième anniversaire, les auteurs présumés n’ont pas encore été arrêtés, mais les autorités néerlandaises ont d’ores et déjà annoncé début juillet qu’ils seront jugés aux Pays-Bas.

L’équipe d’investigation conjointe (JIT) a conclu que l’appareil avait été touché par un missile de type BUK acheminé depuis la Russie et tiré depuis une zone de combat contrôlée par les rebelles pro-russes. Une centaine de personnes « ayant joué un rôle actif dans le drame » ont été identifiées par les enquêteurs.

A Kiev, le président ukrainien Petro Porochenko a affirmé lundi que la Russie devrait « répondre » de la destruction du vol MH17.

« C’était un crime éhonté qui aurait pu être évité s’il n’y avait pas eu d’agression russe, d’équipement russe et de missile russe amenés depuis le territoire russe », a déclaré M. Porochenko sur sa page Facebook.

Mais les autorités séparatistes et Moscou démentent toute responsabilité et accusent l’armée ukrainienne.

Certains proches reprochent par ailleurs à la Russie d' »entraver » l’enquête, rapporte la presse néerlandaise. En cet anniversaire, « il n’est pas seulement question de tristesse, deuil et souvenir. Nous voulons aussi de la justice », souligne Sander van Luik, qui a perdu son frère dans le crash, cité par le quotidien populaire De Telegraaf.

Chaque arbre du monument national MH17 de Vijfhuizen porte le nom d’une victime. Un pommier à fleurs sera ainsi consacré à Gary, un adolescent de seize ans originaire de Rotterdam (est) dont le corps n’a pas encore été identifié.

« C’est agréable qu’il y ait un arbre pour lui parce que nous n’avons pas reçu de dépouille », a confié son père, Jan Slok, au journal populaire AD. « Nous ne voulons pas que Gary soit oublié. Qu’aucune des 298 victimes ne soit oubliée. »

Des tournesols seront plantés en été en référence aux champs de fleurs ukrainiens où avaient été retrouvés certaines parties de l’appareil.

Au coeur de la forêt aux onze variétés différentes et changeant au fil des saisons, le mémorial est un oeil dirigé vers le ciel.

Le sourcil qui borde l’iris, paroi d’acier de seize mètres de long et quatre mètres de haut, représente « la lourdeur de la perte », d’après le quotidien de référence néerlandais Trouw. Le mur d’acier devrait, au fil du temps, être rongé par la rouille, symbole de l’évolution lente du chagrin.

Et les noms des 298 victimes sont gravés dans la pupille de l’oeil en acier inoxydable.

« Si on regarde à l’intérieur, on se voit soi-même et le nom de son bien-aimé », explique l’artiste Ronald A. Westerhuis, cité par Trouw. « Cet acier est tellement poli qu’il réfléchit la lumière du soleil sur la paroi sombre. »

« Le souvenir illumine ainsi littéralement le chagrin », ajoute-t-il sur son site.

