Voici les 10 femmes les plus riches du monde

Avec une fortune estimée à plus de 33 milliards d’euros par le magazine Forbes en 2017, Liliane Bettancourt, décédée jeudi, était la femme la plus riche au monde et occupait la 14e place des personnes les plus fortunées. Avec sa disparition le classement est bouleversé. Découvrez le top 10 des personnalités féminines les plus riches de l’année 2017.

Alice Walton



Âgée de 67 ans, l’Américaine Alice Walton est provisoirement devenue la femme la plus riche du monde. Fille unique de Sam Walton, fondeur de Walmart, sa fortune est estimée à 33 milliards de dollars et elle se place en 17eme position dans le classement global des fortunes mondiales. Très engagée dans le domaine de la culture, elle a investi un milliard de dollars dans la construction du Crystal Bridges Museum en Arkansas, un musée sur l’art américain.

Jacqueline Mars



Âgée de 77 ans, l’américaine Jacqueline Mars est l’héritière de Forrest Edward Mars et la petite-fille de Franklin Clarence Mars, créateur du groupe alimentaire Mars. Sa fortune est estimée à 27 milliards de dollars et elle se classe 28 eme au classement mondial.

Mariana Franca Fissolo

Âgée de 99 ans, l’Italienne Mariana Franca Fissolo est la veuve de Michele Ferrero, le père du Nutella et bien d’autres confiseries populaires. Si sa fortune s’élève à 25.2 milliards de dollars, elle évite les mondanités et l’ostentatoire ! Elle se classe en 29eme position du classement mondial.

Susanne Klatten



Âgée de 54 ans, l’Allemande Susanne Klatten est la fille de Johanna Quandt, l’héritière de la célèbre marque BMW. Possédant une fortune de 20.4 milliards de dollars, elle se positionne aujourd’hui à la 38eme place des personnes les plus riches du monde.

Laurene Powell Jobs



L’Américaine Laurène Powell Jobs est la veuve de Steve Jobs, cofondateur de la marque Apple. Possédant une fortune estimée à 20 milliards de dollars, ses sources principales de revenus viennent d’Apple et de Disney dont elle est le plus grand actionnaire. Elle occupe désormais la 40eme position des personnes les plus riches au monde.

Gina Rinehart



Âgée de 63 ans, l’Australienne Georgina « Gina » Hope Rinehart est l’héritière de l‘empire minier Hancock Prospecting, spécialisé dans le minerai de fer. Sa fortune est estimée à 15 milliards de dollars et elle est aujourd’hui en 69eme position du classement des personnes les plus riches du monde.

Abigail Johnson

L’américaine Abigail Johnson, âgée de 55 ans, est la fille de d’Edward Johnson III, président de Fidelity Investments. Sa fortune personnelle est estimée à 14.4 milliards de dollars. Le magazine Forbes l’a classée en 85eme place des personnes les plus riches dans le monde.

Iris Fontbona



La Chilienne Iris Fontbana, âgée de 74 ans est la personne la plus riche du Chili. Veuve de Andronico Luksic Abaroa des entreprises Antofagasta PLC. La source principale de sa fortune, estimée à 13.7 milliards de dollars, provient essentiellement de l’exploitation de minerai. Elle est la 84 eme personne la plus riche du monde.

Charlène de Carvalho-Heineken



Âgée de 62 ans, l’Hollandaise Charlène de Carvalho-Heineken est l’une des propriétaires de la filiale Heineken, le spécialiste de la bière. Sa fortune s’élève à 12.6 milliards de dollars et selon le classement Forbes, elle se place en 95eme position des personnes les plus riches du monde.

Blair Parry-Odeken



L’Américaine Blair Parry-Odeken, âgée de 66 ans, est l’héritière et la petite fille de James M. Cox, le fondateur de Cox Entreprises, spécialisées dans la communication, les médias. Sa fortune s’élève à 12.2 milliards de dollars et elle occupe la 105eme place des personnes les plus riches de la planète.