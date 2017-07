Visite en République Centrafricaine du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence

QUI : Stephen O’Brien, Secrétaire-général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence

QUOI : Visites en République centrafricaine et en République démocratique du Congo

QUAND : Du 16 to 21 juillet 2017

OÙ : Bangui, Bangassou, Kinshasa, Goma, Bukavu, Kalemie et Kananga

Le chef humanitaire de l’ONU, Stephen O’Brien, se rendra en République centrafricaine (RCA) et en République démocratique du Congo du 16 au 21 juillet 2017. L’objectif de ses visites est de constater de près les conséquences humanitaires dévastatrices de la violence continue dans les deux pays.

En RCA, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays est passé de 503 600 en mai à 534 000 en juin 2017, soit une augmentation de 6%. La détérioration de la situation dans le pays est aggravée par un sous-financement important, où le plan d’intervention humanitaire (HRP) de 399,5 millions de dollars n’est financé qu’à 30%.

En RDC, où le HRP de 812,5 millions de dollars n’est financé que de 23%, environ 7,3 millions de personnes ont besoin d’un certain type d’aide humanitaire. La crise en pleine expansion en RDC a maintenant déplacé 3,8 millions de personnes dans le pays, créant la plus grande crise de déplacement dans toute l’Afrique.

Lors de ses visites consécutives dans les deux pays, M. O’Brien rencontrera les communautés touchées par le conflit, les autorités nationales, les partenaires humanitaires et la communauté diplomatique. Il évaluera les moyens d’aborder les problèmes de protection et d’accès humanitaire et préconisera un financement accru pour répondre aux besoins des personnes concernées.

M. O’Brien tiendra une conférence de presse sur sa mission en RCA le mardi 18 juillet et en RDC le vendredi, 21 juillet 2017.

Distribué par APO pour Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Source: APO