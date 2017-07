Vidéos de qualité broadcast et libre de droits : Le 17 juillet est la Journée Mondiale pour la Justice Internationale, Afrique, CPI, Ouganda, Danemark

Ce 17 juillet, Journée mondiale pour la justice internationale, la Cour Pénale Internationale (CPI) et le gouvernement du Danemark ont lancé le projet « Accès à la Justice » pour permettre aux victimes de suivre le procès de Dominic Ongwen (70 chefs d'accusation).

La vidéo de qualité broadcast (B-roll) et libre de droits peut être téléchargée ici : http://APO.af/cjE5qU (.mov; 571 Mo)

La vidéo de qualité broadcast et libre de droits au format News avec voice over en Français peut être téléchargée ici : http://APO.af/LR7AHv

Télécharger le script français : http://APO.af/aAory4

Ces vidéos sont offertes gratuitement et sans restriction.

Aussi disponible sur AFP Forum (www.AFPForum.com).

La vidéo inclut une interview du Greffier de la CPI (administrateur principal de la Cour), de l'ambassadeur du Danemark en Ouganda, de l'évêque retraité du nord de l'Ouganda, Onono Onweng, et du coordonnateur du programme de l'ONG 'Youth Movers Uganda'.

L’ougandais Dominic Ongwen fait l'objet d'un procès devant la CPI pour 70 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité liés aux attaques contre la population civile. Les accusations comprennent les attaques contre la population civile; Meurtre et tentative de meurtre; viol; esclavage sexuel; mariage forcé; torture; traitement cruel à l’encontre des civils et autres actes inhumains; asservissement; et plus. Bien que la Cour soit très sensible à l'intérêt immense manifesté par les communautés qui souhaitent suivre les procédures et aux encouragements des populations locales, elle a des capacités limitées pour soutenir ces initiatives au cours du procès. C'est dans ce contexte que l'ambassade du Danemark en Ouganda établi un partenariat avec la Cour pour entreprendre un projet d'accès à la justice pour les victimes et les communautés touchées dans le nord de l'Ouganda.

Télécharger le communiqué de presse de la Cour Pénale Internationale (CPI) : http://APO.af/Ni6CG3

Distribué par APO pour APO Group – Video Production.

Pour plus d’information, merci de contacter : video@apo-opa.org ou +41 22 534 96 97

Source: APO