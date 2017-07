USA: BHP veut doubler le nombre de ses plateformes de schistes

Le groupe minier anglo-australien BHP va doubler le nombre de ses plateformes de forage terrestres de schistes aux Etats-Unis, en dépit des exigences d’un important actionnaire lui demandant de céder ses actifs américains dans le pétrole et le gaz, a-t-il annoncé mercredi.

BHP a déclaré lors de la présentation des résultats financiers de son exercice se terminant fin juin qu’entre avril et juin il totalisait cinq plateformes de forage et qu’il envisageait de porter ce nombre à 10 au cours de son exercice financier 2018.

Cette montée en puissance est intervenue alors que BHP a indiqué qu’il allait vendre ses actifs de schistes non essentiels à Hawkwille (Texas) au cours du troisième trimestre.

Un important actionnaire de la compagnie, le fonds Elliott Advisors, basé à New York, requiert la restructuration des activités de BHP, notamment la cession de ses activités gazières et pétrolières aux Etats-Unis. Le fonds demande aussi le démantèlement de la structure actuelle de BHP qui a une double cotation à Sydney et Londres et le transfert de ses actifs dans une nouvelle entité qui serait enregistrée et cotée en Grande-Bretagne.

Mais le premier groupe minier au monde a rejeté la proposition d’Elliott en avril, tout comme Canberra qui estime que retirer le groupe de la Bourse australienne n’est pas dans l’intérêt national.

A l’exception du minerai de fer et du charbon, la production annuelle des autres activités de BHP –le pétrole, le cuivre et le charbon métallurgique– a chuté, entraînant mercredi une baisse des actions de 1,67% à 24,68 dollars australiens à Sydney.

La production totale de minerai de fer au cours de l’exercice 2017 a progressé de 4% à 231 millions de tonnes métriques après le rendement record de ses opérations en Australie occidentale.

La hausse est aussi intervenue lors d’une période où les prix du métal ont augmenté après une chute due à une surabondance d’approvisionnement et un assouplissement de la demande chinoise.

La production de cuivre a reculé de 16% au cours de l’année à 1,32 million de tonnes, affectée par une grève dans la mine chilienne d’Escondida, la plus grande mine de cuivre au monde.

Mais la production de cuivre « devrait rebondir fortement lors du prochain exercice », a indiqué le directeur général de BHP, Andrew Mckenzie, avec un nouveau projet hydraulique et un programme d’extension à Escondida.

Source: AFP