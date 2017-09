Université de Yaoundé II: le Pr Minkoa She révèle les chantiers prioritaires de la nouvelle année académique

Le recteur a présidé ce lundi 25 septembre 2017 à l’amphi 1500, la double cérémonie de rentrée solennelle et d’ouverture des journées d’orientation académique et professionnelle.

« Se positionner parmi les 100 meilleurs universités africaines dans un délai de 2 ans et devenir un technopôle des sciences sociales » voilà résumée la vision du Professeur Adolphe Minkoa She. Pour y arriver, il faut bien commencer quelque part. Le professeur titulaire hors échelle porté à la tête de l’institution en juin dernier a présidé sa toute première cérémonie de rentrée solennelle. Occasion idéale pour lui de révéler les points cruciaux qui engagent la nouvelle année: . des innovations académiques, l’élaboration en la mise en œuvre du plan stratégique et du schéma directeur des infrastructures, et surtout dans immédiat, l’amélioration des commodités de base.

La cérémonie de rentrée solennelle 2017-2018 a été cumulée avec l’ouverture des journées d’orientation académique et professionnelle (JOAP 2017) placées sous le thème » Adéquation formation-emploi: un défi pour l’enseignement supérieur ». Deux jours de portes ouvertes pour présenter ses offres de formation et créer des contacts entre les étudiants et le monde de l’entreprise.

S’agissant justement des offres de formation, les JOAP se tiennent au campus de Soa au moment où l’Université est résolument lancée dans une profonde refonte des programmes à fin de les arrimer aux exigences du système LMD.

Des chantiers énormes certes, mais bien réalisables. Pour motiver ses troupes, le recteur Minkoa She rappelle sans cesse que l’Université de Yaoundé II est une vitrine pour le Cameroun, faisant certainement allusion à ses grandes écoles de référence : l’Institut des Relations internationales du Cameroun (IRIC), l‘école supérieure des Sciences et techniques de l’information et de la Communication (ESSTIC), l’Institut de Formation et de Recherche démographique (IFORD) qui est un institut sous régional; et l’Institut de Gouvernance, Humanités et Sciences sociales de l’Université panafricaine logé au campus de Soa depuis 2012, un foisonnement d’une cinquantaine de nationalités. Une vitrine nationale qui se doit toujours être luisante.

par Martial OTABELA