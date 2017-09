Une réunion sur la libre-circulation dans l’espace CEDEAO prévue à Accra

Le développement des modalités opérationnelles du Mécanisme régional de suivi de la libre-circulation des véhicules de transport inter-Etats des personnes et des biens en Afrique de l’Ouest sera au centre d’une réunion d’échanges qui s’ouvre jeudi à Accra, au Ghana, à l’initiative de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Selon un communiqué de presse transmis lundi à l’AIP, cette rencontre de deux jours vise à élaborer et adopter les modalités opérationnelles du Mécanisme aux niveaux national et régional.

De façon spécifique, les délégués des huit Etats membres pilotes du Mécanisme régional, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria et le Togo, sont invités à examiner et adopter la structure et la composition des organes de gouvernance ainsi que les documents harmonisés et sécurisés du Mécanisme. Ces documents incluent le manifeste des passagers, les fiches de fouilles de la police, des douanes et des eaux et forêts, les scellés et les macarons.

La réunion d’Accra vise également à permettre aux parties prenantes de parvenir à un consensus sur le mode de production et de distribution, par tous les États membres pilotes, des documents de cet outil d’intégration sous régionale qu’est le Mécanisme précité.

Plus de 40 ans après la création de la CEDEAO et près de 40 ans après l’adoption d’un protocole sur la libre circulation, les pays membres continuent d’enregistrer de graves manquements aux principes communautaires, sous la forme de tracasseries dont sont victimes les voyageurs le long des routes et aux frontières.

C’est pour mettre fin à cette situation et, ainsi, créer une région économiquement intégrée dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, que les dirigeants de la Communauté ont opté pour une réelle mutation, à travers une meilleure structuration de ses prestations sur le terrain autour de la problématique de la libre circulation des personnes, de la migration et de la sécurité des Etats membres.

Les assises d’Accra s’appuieront sur les décisions découlant des séries de réunions de consultation des partenaires qui ont eu lieu à Abidjan, en juillet 2017. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’Accord entre la CEDEAO et la Suisse pour la suppression des tracasseries sur les axes routiers et aux frontières dans l’espace CEDEAO et du projet conjoint CEDEAO-Union Européenne, financé par le 10e Fonds Européen de Développement (FED), intitulé ‘’Libre Circulation des Personnes et Migration en Afrique de l’Ouest’’, rappelle le document.