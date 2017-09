Une fondation pour fédérer les actions de lutte contre le cancer en Côte d’Ivoire (Papier documentaire)

Abidjan, 20 sept (AIP) -La Fondation agir contre les cancers (FAC) a été créée en vue de fédérer les actions de lutte contre cette pathologie, a-t-on appris mardi à Abidjan Marcory, lors du lancement du programme « Octobre rose », dédié à une sensibilisation accrue sur le cancer de sein durant ce mois.

La FAC été présentée par sa présidente Agnès Kraidy, journaliste, écrivaine, qui ayant souffert du cancer, a décidé de mener des actions en vue de dédramatiser cette pathologie dont on peut guérir quand le dépistage et la prise en charge médicale sont faits tôt.

Description de la FAC

Créée le 24 juin 2017 à Abidjan , la FAC est une association qui a pour but de contribuer à réduire les risques de contracter la maladie par la vulgarisation des méthodes de prévention et accroitre les chances de guérison des personnes atteintes en encourageant des approches nouvelles. Elle se pose en partenaire stratégique du Programme national de lutte contre le cancer (PNLCA) et s’ouvre à la coopération avec toutes les associations nationales et internationales poursuivant le même but. Agnès Kraidy la présidente est assistée de trois vice- présidents, un secrétaire général et une trésorière.

Mission

La FAC a pour mission de renforcer les capacités d’actions de la lutte contre le cancer.

Les objectifs

La Fondation s’engage à orienter, développer et financer des actions de recherche dans le domaine du cancer , sensibiliser les populations exposées et les personnes atteintes par le cancer , informer le public sur les cancers et leurs méthodes de prévention et de dépistage , participer à la création, à la subvention et au besoin à l’administration d’établissements de lutte contre le cancer, apporter l’aide aux personnes touchées par le cancer tout en favorisant leur mise en relation.

Les chantiers



Pour l’année 2017-2018, la Fondation se propose de mettre en œuvre un plan d’action minimal articulé autour de trois axes majeurs.

Octobre Rose : Cancer Art/ quand c’est rare. La FAC fait l’option de sensibiliser contre le cancer à travers l’Art, pendant tout le mois d’octobre en couvrant un éventail de disciplines artistiques à savoir, la photographie, la peinture, la danse, le théâtre et la musique. Cette série d’activités sera ponctuée de sessions autour des livres d’Agnès Kraidy et de Henriette Eli K, une autre survivante.

Dîner gala de levée de fonds le 4 février 2018. Ce dîner offre l’occasion à la Fondation de réunir ses donateurs en vue de constituer un fonds devant la soutenir pour atteindre ses objectifs. Cette soirée sera l’occasion de lancer le Prix Echimane, du nom du défunt premier cancérologue ivoirien. Ce prix vise à encourager les acteurs à redoubler d’efforts dans la lutte.

Conférences bimestrielles

Des conférences publiques visent à sensibiliser et informer les femmes, élèves et étudiants des villes visitées. La démarche consiste à impliquer les

autorités des collectivités territoriales visitées et les leaders d’opinion et à obtenir de leur part un engagement ferme à poursuivre la sensibilisation et

à communiquer les données du terrain ainsi que toutes informations utiles ou initiatives nouvelles menées dans le cadre de la lutte contre la maladie. De concert avec les autorités, un point focal sera installé.

Ces sessions d’information et de sensibilisation se tiendront dans les villes de Korhogo, San-pedro, Bondoukou, Daloa, Kong et Aboisso. Au total, six conférences publiques se tiendront et draineront au moins 12 000 personnes. L’association fonctionnera avec un budget annuel minimal de 12 millions F CFA.