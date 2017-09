Une bibliothèque équipée offerte aux enfants abandonnés en Guinée Equatoriale (Communiqué)

La Fondation BGFIBank a conclu un partenariat avec l’ONG SOS Village d’enfants Guinée Equatoriale, pour la création d’une bibliothèque destinée aux enfants abandonnés du centre.

En favorisant l’essor des bibliothèques en milieu préscolaire et scolaire, la Fondation souhaite participer à l’amélioration des conditions d’éducation de la jeunesse, rapporte mardi, l’Organisation de la presse africaine (APO).

Cette bibliothèque créée au sein du complexe scolaire de SOS Village d’enfants sera également ouverte à d’autres enfants et jeunes de la communauté.

Située au quartier Ngolo à Bata, la bibliothèque offrira ses services ce sont au total plus de 1000 enfants dans le cadre d’un accompagnement scolaire. Près de 500 livres et ouvrages scolaires seront disponibles dès son ouverture. Le centre comprendra un mobilier et des équipements neufs adaptés tandis que deux bibliothécaires seront recrutés dans le cadre du projet.

Le démarrage des travaux est prévu pour le début du mois d’octobre 2017, avec une inauguration à la fin du premier trimestre 2018.

« Je suis très heureux que la Fondation BGFIBank s’associe à SOS Village d’enfants pour tendre la main aux enfants qui en ont le plus besoin. Je remercie donc la Fondation BGFIBank grâce à qui les enfants auront dès le premier trimestre de l’année prochaine accès à une expérience innovante pour eux », a déclaré José Abeso Asumu Onguene, directeur national par intérim de l’ONG SOS Village d’enfants Guinée Equatoriale.