Un djihadiste français et sa famille remis à la France

TERRORISME. Capturé par des rebelles, il a été transféré aux autorités turques puis à la France où il devra faire face à la justice.

Un combattant de l’Etat islamique originaire de Toulouse a été remis aux autorités françaises par la Turquie le 11 septembre dernier, nous apprend le journal L’Opinion. Jonathan Geffroy, 35 ans, a été transféré en France avec sa femme d’origine tunisienne et leurs deux enfants, dont un bébé.

Jonathan Geffroy aurait joué un rôle important pour le transfert de djihadistes venus de France pour combattre en Syrie aux côtés de l’Etat islamique. Il a été capturé en début d’année par des rebelles syriens qui l’ont remis à leur tour aux autorités turques.

Proche de la galaxie Merah

Originaire de Toulouse, il serait proche de Sabri Essid, un intime de Mohamed Merah parti également combattre en Syrie. Des proches de Jonathan Geffroy ont signalé son départ en Syrie début 2015. Une enquête préliminaire a été ouverte en France en janvier 2016.

441 procédures judiciaires ouvertes

La France est l’un des pays d’où proviennent le plus gros nombre de djihadistes étrangers impliqués dans les guerres en Syrie et en Irak. Au 6 juin 2017, il y avait 441 procédures judiciaires ouvertes en lien avec des dossiers de djihadisme. 1.377 personnes sont concernées, dont 363 sont mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, délictuelle ou criminelle. Parmi elles, 244 sont en détention provisoire et 119 sous contrôle judiciaire.