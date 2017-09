Un club de business ivoiro-canadien lance ses activités en Côte d’Ivoire

Abidjan, 27 sept (AIP)- Le club de business ivoiro-canadien, Ivoire Angels a procédé mercredi, au lancement officiel de ses activités à la Chambre de commerce et de l’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI), en vue de participer « à l’essor du tissu d’entrepreneurs innovants et de start-up dynamiques, capables de contribuer au développement économique et à la création d’emplois ».

« Avec le lancement d’Ivoire Angels, nous voulons envoyer un message clair aux entrepreneurs pour leur dire que nous sommes là comme partenaire à leur côté, pour assurer le développement de leur entreprise et pour participer à son expansion », a affirmé le fondateur Jean-Marc Larouche.

« Tout projet qui apporte une innovation à une problématique locale est digne d’intérêt. Ivoire Angels intervient à un moment stratégique de la vie d’une entreprise et s’intéresse à la dynamique entrepreneuriale, à la création de valeurs », a-t-il ajouté.

Le représentant du président de la CCI-CI, Yao Germain s’est réjoui de la présence de ce club de business en Côte d’Ivoire qui va apporter « un coaching adéquat aux porteur de projets ». Selon lui, les PME sont souvent freinées par des difficultés surtout celles du financement, ce qui entravent le développement de ces entreprises.

Pour boucler l’investissement d’un projet, Ivoire Angels dispose de six étapes à savoir le premier contact, la sélection de dossiers, la première rencontre, la seconde rencontre avec les membres intéressés, la vérification et la négociation des termes d’investissement. Le montant des investissements est compris entre 5 et 250 millions FCFA.