Un accord signé pour améliorer la connectivité Internet globale à l’île Maurice (Communiqué)

L’opérateur de télécommunication Mauritius Telecom a signé mardi un accord comme locataire principal de la connectivité à très haute vitesse du système de câble sous-marin IOX, un nouveau câble qui va relier l’île Maurice, La Réunion et l’île Rodrigues à l’Afrique du Sud et à l’Inde.

Selon un communiqué de IOX Cable publié par African Media Agency (AMA), le système de câble IOX est le 3ème projet mauricien de câble sous-marin qui fournira une bande passante Internet indispensable à l’île Maurice par l’intermédiaire d’une conception de réseaux innovante et fiable du système de câble sous-marin. Ce système sera construit par la filiale française d’Alcatel Submarine Networks et devrait être mis en service en 2019.

« Le système de câble IOX sera le moteur d’initiatives majeures – la construction de centres de données en libre accès de classe mondiale à l’île Maurice et le déploiement rapide des services de cloud – en offrant une meilleure connectivité, tout en mettant l’accent sur la haute disponibilité par le biais d’une conception de réseaux diversifiée », a commenté Arunachalam Kandasamy, président-directeur général d’IOX Cable.

« Ceci sera la première réalisation de ce type en accès libre dans la région. (…) Le câble IOX et ses offres de service intégré proposeront une interconnexion fiable au câble sous-marin existant et futur au large de la côte est de l’Afrique et de l’Inde, et fournira également une connectivité ultérieure vers les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique », a-t-il poursuivi.