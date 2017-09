Tunisie : les femmes ont désormais le droit de se marier avec des non-musulmans

Le président a abrogé un décret interdisant aux Tunisiennes d’épouser des hommes non-musulmans.

C’est une grande victoire pour les féministes et les associations de droits des femmes en Tunisie. Jeudi dernier le président tunisien, Béji Caïd Essebsia, a annoncé l’abrogation d’une circulaire interdisant aux femmes tunisiennes d’épouser des non-musulmans.

Une circulaire de 1973

Les associations réclamaient cette évolution depuis le printemps dernier. Dans leur ligne de mire : une circulaire datant de 1973, interdisant aux femmes les unions mixtes au nom de la “sauvegarde de l’originalité islamique de la famille tunisienne”.

Une question d’égalité et de liberté de conscience

Les opposants au texte ont fait campagne en insistant sur le fait que la valeur d’égalité entre l’homme et la femme était bafouée, l’homme n’étant pas contraint de se marier avec une femme musulmane. De même, la liberté de conscience était violée puisque le texte part du principe que toute femme tunisienne est musulmane.

Et l’égalité successorale ?

Avec cette avancée, le président tunisien se situe dans la lignée de Habib Bourguiba qui, en 1956, avait déjà réformé le statut de la femme dans la société tunisienne en abolissant la polygamie, en substituant le divorce judiciaire à la répudiation, et en exigeant le consentement mutuel des deux époux lors du mariage. Soixante ans plus tard, le prochain combat sera en faveur de l’égalité successorale entre les hommes et les femmes. Selon la loi tunisienne, héritée de principes du Coran, une femme hérite en effet de la moitié de ce qu’un homme obtient au même rang de succession.

“Nous allons vers l’égalité”

“Nous ne voulons pas aller dans des réformes qui choqueraient le peuple tunisien”, a récemment déclaré le chef de l’État. “Mais il faut que nous disions que nous allons vers l’égalité entre eux (NDLR : les hommes et les femmes) dans tous les domaines. Et toute la question réside dans l’héritage”, avait-il ajouté. Mais cette question suscite bien plus de résistances pour le moment dans la société tunisienne. Selon une enquête citée dans Le Monde, 82% des personnes interrogées estiment que le dossier de la succession est “une question sacrée que le Coran a déjà tranchée”.