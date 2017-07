Traversée de l'Atlantique: Coville attendu dans la soirée pour un record en 4 jours

Thomas Coville (Sodebo) est attendu samedi soir au cap Lizard (sud ouest Angleterre) où il devrait battre le record de la traversée de l’Atlantique en solitaire dans un temps épatant de 4 jours et 12 heures.

Le marin âgé de 49 ans, qui s’est élancé mardi de New York, pourrait couper la ligne entre 20h00 et 22h00 (18h00 et 20h00 GMT), a annoncé samedi son équipe.

Coville, qui a pulvérisé de 8 jours le record du tour du monde en solitaire il y a 7 mois (49 j 3 h 4 min), tente d’abaisser la marque de la traversée de l’Atlantique nord en solo établie il y a tout juste 3 jours.

Mercredi, son rival des mers, Francis Joyon (Idec Sport), a amélioré son propre record de 49 minutes en réalisant la traversée en 5 j 2 h et 7 min.

Coville, qui s’était fixé pour objectif il y a quelques semaines d’établir un nouveau record en moins de 5 jours, a passé la ligne de départ mardi à (8h19/6h19 GMT) après être resté en stand-by en vue d’une bonne fenêtre météo.

« Le film se déroule et je sais que j’irai jusqu?au bout, tu peux tout gagner ou tout perdre. Je suis parti pour essayer de battre ce record », a dit Coville, alors que les vents ont faibli à quelque 217 milles nautiques du point d’arrivée (401 km).

Joyon et Coville se trouvaient tous les deux à New York, à l’issue d’une course inédite entre 4 grands multicoques, les ‘Ultime’, reliant Saint-Nazaire à New York.

Le record de la traversée de l’Atlantique nord en solitaire est une affaire de duel depuis 12 ans entre Joyon, détenteur du record du tour du monde en équipage (40 jours), et Coville.

En 2005, Joyon inscrit son nom sur les tablettes en signant une traversée en 6 j 04 h 01 min. Trois ans plus tard, Coville s’offre la marque (5 j 19 h 29 min), reprise par Joyon en 2013 (5 j 02 h 56 min).

Sur les 4 dernières années, aucun marin n’avait réussi à battre ce record.

