Transferts: et maintenant Rami: le nouveau Marseille prend forme

Avec l’arrivée en défense d’Adil Rami, confirmée jeudi, l’Olympique de Marseille commence à avoir de l’allure et s’approche d’un mercato réussi.

Un renfort par ligne. Rami (31 ans), qui a signé pour quatre ans, rejoint Steve Mandanda (Crystal Palace/ENG), dont le retour dans les buts a été officialisé deux jours plus tôt.

L’OM a aussi recruté un récupérateur à 41 sélections en équipe du Brésil, Luis Gustavo (Wolfsburg/GER), et un attaquant tout frais champion de France, Valère Germain (Monaco).

Si le jeune Maxime Lopez (19 ans) est monté en grade, en atteste son brassard de capitaine en amical contre Sousse (2-0), dimanche, et si Boubacar Kamara (17 ans) a signé son premier contrat professionnel, le recrutement olympien s’est nettement tourné vers des joueurs d’expérience, conformément aux préférences de Rudi Garcia.

Le président Jacques-Henri Eyraud et son directeur sportif Andoni Zubizarreta ont implanté une nouvelle colonne vertébrale à l’équipe de Rudi Garcia: Mandanda-Rami-Luiz Gustavo-Germain, avec Dimitri Payet et Florian Thauvin sur les ailes.

Le premier mercato estival de l’ère américaine a ramené deux Bleus de l’Euro-2016, même s’ils n’ont pas joué la finale, après avoir rapatrié deux titulaires, Patrice Evra et Dimitri Payet, lors de leur premier mercato hivernal.

Cinquième la saison passée, commencée par Franck Passi sur le banc, l’OM s’est renforcé pour affronter la première saison complète de l’ère Frank McCourt, qui a racheté le club en octobre.

Rami a été champion de France avec Garcia à Lille et faisait partie de l’équipe de France finaliste de l’Euro-2016 comme ses nouveaux coéquipiers Mandanda, Patrice Evra et Dimitri Payet.

« On voulait un défenseur central costaud, athlétique, bon de la tête et d’expérience, avait dit à son sujet Rudi Garcia, mercredi. Il a gagné une Europa League (2016), ce n’est plus l’Adil Rami que j’ai connu, qui était déjà intéressant, il a plus de bouteille. »

– Tout de suite en stage

L’arrivé de Rami était dans les tuyaux, le joueur avait déjà annoncé lui-même mardi qu’un accord avait été trouvé entre son club espagnol et l’OM.

Il devrait former la charnière centrale avec Rolando, à moins que l’OM ne prenne un autre central. Le club avait noué des contacts avec un autre Français d’Espagne, Aymen Abdennour (Valence).

Rami, qui a passé la visite médicale obligatoire à Marseille, jeudi, devait rejoindre dans la soirée sa nouvelle équipe, actuellement en stage à Lausanne (Suisse) jusqu’au 18 juillet. Le joueur originaire de Fréjus (Var) est attendu à l’hôtel Royal Savoy où est descendu l’OM.

Il devrait participer à l’entraînement public, vendredi après-midi, au stade Juan-Antonio Samaranch, sur les bords du Lac Léman. Steve Mandanda s’était échauffé avec l’équipe mercredi, quelques heures après sa conférence de presse de présentation à Marseille, avant le match amical contre les Roumains du Viitorul Constanta (4-2), auquel il n’a pas participé.

La présentation de Rami à la presse est prévue mercredi 19 juillet à La Commanderie, une fois le stage terminé.

Il pourrait entrer en jeu lors du match amical samedi contre le club turc de Fenerbahçe, au stade de La Pontaise à Lausanne, ou plus vraisemblablement mardi contre le Sporting Portugal, pour le match de clôture du stage, disputé à Évian.

Il ne manque plus qu’un autre attaquant, voire un défenseur supplémentaire, et l’OM 2017-2018 aura belle allure.

Source: AFP