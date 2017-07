Transfert: Modeste au Tianjin Quanjin, réservoir à fantasmes

Anthony Modeste, prolifique buteur de Cologne (45 en 73 matches), rejoint la Chine au Tianjin Quanjian, dont le président Shu Yuhui disait aussi viser des vedettes comme Falcao, Benzema et Cavani. Présentation de ce club de l’élite qui fait beaucoup parler.

– Où est Tianjin?

Le club est basé à Tianjin (nord), métropole portuaire de 17 millions d’habitants située à 110km au sud-est de Pékin. La ville était le siège dès le XIXe siècle de concessions étrangères et a conservé plusieurs bâtiments de style européen. C’est également à Tianjin qu’avait eu lieu en août 2015 une terrible explosion dans des entrepôts de produits chimiques: la déflagration avait fait au moins 165 morts.

– L’équipe est-elle bonne?

Fondée en 2006, elle est entraînée par l’ex-défenseur italien Fabio Cannavaro, vainqueur du Mondial-2006 et Ballon d’Or dans la foulée. Le club a déroulé le tapis rouge et fait un gros chèque pour attirer sur le banc l’ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid. La presse locale évoquait un salaire annuel de 5 millions d’euros pour lui et son staff, sans dire si c’était avant ou après impôts. Après 16 journées, le club est 4e (sur 16) de 1re division, à laquelle l’équipe a accédé cette année.

– D’où vient l’argent?

Le club est la propriété de la compagnie pharmaceutique Quanjian, spécialisée notamment dans la médecine chinoise et les compléments alimentaires.

Selon le quotidien allemand Bild, Modeste est prêté pour deux ans pour un montant de 6 M EUR, avec une option d’achat de 29 M EUR. La presse avançait de longue date un transfert pour 35 M EUR.

La formule d’un prêt, plutôt que d’un transfert, semble avoir permis de débloquer la situation, après une récente restriction décidée par la fédération chinoise de football (CFA).

Les clubs chinois déficitaires qui dépensent une indemnité de transfert pour acheter un nouveau joueur doivent verser une somme équivalente à un fonds étatique destiné à la formation des jeunes footballeurs chinois et à la promotion du ballon rond en Chine.

– Avec qui jouera Modeste?

Vous vous souvenez d’Alexandre Pato? L’ex-star brésilienne de l’AC Milan était retombée dans un relatif anonymat ces dernières saisons, enchaînant blessures et méformes. Mais l’attaquant a été acheté 18 M EUR à Villarreal en janvier par le Tianjin Quanjian, où il a retrouvé des couleurs (15 matches, 8 buts). Autre nouveau coéquipier de Modeste: l’international belge Axel Witsel, transféré cet hiver pour 20 M EUR depuis le Zenit Saint-Pétersbourg.

– Falcao, Benzema, Cavani…

Le président du club Shu Yuhui a fortement contribué à la renommée du club sur le marché des transferts, entre les joueurs acquis et son « name-dropping ». En janvier, il se disait « prêt à engager » l’attaquant international colombien Radamel « Le Tigre » Falcao (qui a prolongé cet été à Monaco).

L’accord a capoté selon lui en raison d’une mesure des autorités sportives, limitant de quatre à trois par équipe le nombre d’étrangers pouvant être alignés par match. Le dirigeant assurait également avoir approché Karim Benzema (qui a remporté le 3 juin sa 3e Ligue des champions avec le Real Madrid) et l’attaquant vedette de la Ligue 1, l’international uruguayen Edinson Cavani (Paris SG).

D’autres noms prestigieux ont circulé, comme l’Hispano-Brésilien Diego Costa (Chelsea), le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) ou encore Wayne Rooney, qui a finalement quitté Manchester United pour revenir à son club formateur, Everton, l’autre formation de Liverpool.

