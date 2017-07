Transfert: Adil Rami (Séville) signe un contrat de quatre ans à Marseille

L’Olympique de Marseille a officialisé le recrutement pour quatre ans de l’international Adil Rami (Séville FC/ESP) en défense centrale, jeudi, deux jours après le retour du gardien Steve Mandanda.

Le joueur avait déjà annoncé lui-même mardi qu’un accord avait été trouvé entre son club espagnol et l’OM.

Il sera officiellement présenté mercredi 19 juillet au centre d’entraînement de La Commanderie à Marseille, après le stage à Lausanne (Suisse) de l’équipe.

Rami (31 ans, 33 sélections) est la quatrième recrue estivale de l’OM après l’attaquant Valère Germain, le milieu défensif brésilien Luiz Gustavo et donc Mandanda.

Il a été champion de France avec Garcia à Lille et faisait partie de l’équipe de France finaliste de l’Euro-2016 comme ses nouveaux coéquipiers Mandanda, Patrice Evra et Dimitri Payet.

« On voulait un défenseur central costaud, athlétique, bon de la tête et d’expérience, avait dit à son sujet Rudi Garcia, mercredi. Il a gagné une Europa League (2016), ce n’est plus l’Adil Rami que j’ai connu, qui était déjà intéressant, il a plus de bouteille. »

Les quatre recrues forment la colonne vertébrale de l’équipe de Rudi Garcia, en stage en Suisse jusqu’au 18 juillet. L’OM pourrait recruter encore un attaquant voire un défenseur supplémentaire.

Source: AFP