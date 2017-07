Tour de France: Roglic, le Slovène volant

Mal connu encore du public français, Primoz Roglic est en passe de se faire une belle place dans le peloton après avoir brillé dans un autre sport. Quatre choses à savoir sur le premier Slovène vainqueur d’étape dans le Tour de France.

Il a déjà été champion du monde.

Le Slovène a commencé le sport de haut niveau par le saut à skis, une discipline populaire dans son pays. Né à Trbovlje, il a grandi les skis au pied pour avoir passé l’enfance et l’adolescence a à Kisovec, à une heure de route du tremplin de Planica, le haut lieu du saut à skis. En 2006, il décroche la médaille d’argent par équipes aux Mondiaux juniors. L’année suivante, c’est la médaille d’or dans la même catégorie.

Il a fait du vélo après un accident.

Sa dernière compétition de saut à skis remonte au 16 janvier 2011. Il est alors âgé de 21 ans. « Il n’y avait pas de raison particulière pour arrêter », dit-il. « Simplement le cyclisme a commencé à me plaire. Je l’ai commencé dans le cadre d’une rééducation après un accident de ski. Mais je n’aurais jamais pensé en arriver là. »

Il a rejoint l’élite seulement l’an dernier.

Dès 2013, Roglic passe professionnel dans l’équipe Adria-Mobil, qui court en troisième division (catégorie continental). Deux ans plus tard, il gagne le Tour de Slovénie devant l’Espagnol Mikel Nieve, un grimpeur qui fait les beaux jours de l’équipe Sky. Recruté par la formation néerlandaise Lotto NL en 2016, il se signale sans attendre en prenant la 5e place du Tour de l’Algarve puis en gagnant dans les vignobles de Toscane un contre-la-montre du Giro, son premier grand tour.

Encore inconnu, il a été soupçonné de tricherie.

Son nom a été cité dans un reportage télévisé, l’an passé, sur les soupçons d’utilisation de moteur caché. Victime, à la fois, de son anonymat puisqu’il n’en était qu’à sa première saison dans l’élite et d’un changement de vélo de dernière minute avant son contre-la-montre victorieux du Giro, sa première monture ayant été refusée par les commissaires.

Interrogé après sa victoire de Serre-Chevalier, Roglic a répliqué: « Pas de commentaire. Ce sont des bêtises. Cela ne me concerne pas et cela ne me dérange pas. » Depuis son succès surprise dans le Giro, le Slovène a fait parler de lui. En 2017, il a notamment gagné deux étapes du Tour du Pays Basque et une étape du Tour de Romandie (3e du classement final).

Source: AFP