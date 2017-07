Tour de France: Rigoberto Uran affiche sa confiance

Quatrième au général à l’aube de la troisième semaine, le Colombien Rigoberto Uran a affiché sa confiance en vue de l’étape de l’Izoard (jeudi) et du contre-la-montre de Marseille (samedi).

« Il va falloir attendre jusqu’à la fin. On ne sait pas encore qui sera le vainqueur », a déclaré le leader de Cannondale qui compte 29 secondes de retard sur le maillot jaune Chris Froome.

Uran espère notamment faire la différence dans l’étape de l’Izoard. « Le niveau de ces derniers jours en montagne a été assez similaire entre Froome, Bardet et Aru, mais il reste un col comme l’Izoard qui, dans ses derniers kilomètres, dépasse les 2000 mètres d’altitude. C’est dans cette étape que l’on peut faire le plus » de différence, a ajouté le Colombien.

« La tactique dans l’Izoard sera la même que d’habitude. Suivre avec les yeux bien ouverts et voir où on peut attaquer et faire le plus de dégâts », a-t-il encore dit, en soulignant qu’il faudrait avoir « plus ou moins une minute » d’avance sur Froome avant le contre-la-montre de Marseille (22,5 km) pour espérer l’emporter.

Uran, qui pourrait être le plus dangereux pour Froome comme l’a admis lundi le Britannique lui-même, est le meilleur des trois rivaux du leader de Sky en contre-la-montre.

« Je marche bien en contre-la-montre, j’ai déjà gagné et maintenant avec la forme que j’ai, j’espère faire un bon temps samedi » à Marseille, a-t-il dit.

Source: AFP