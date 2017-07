Tour de France: c'est parti vers les géants des Alpes

Le peloton du Tour de France s’est élancé mercredi à 12h16 à l’attaque de la grande étape des Alpes, au cours de laquelle les 172 coureurs devront notamment escalader la Croix-de-Fer et le Galibier, deux cols hors catégorie, lors de la 17e étape entre La Mure et Serre-Chevalier (183 km).

Cette étape, comme celle de jeudi entre Briançon et l’Izoard, s’annonce capitale dans la course à la victoire finale, alors que quatre coureurs –le maillot jaune britannique Chris Froome, l’Italien Fabio Aru, le Français Romain Bardet et le Colombien Rigoberto Uran se tiennent en moins de trente secondes.

Après le col d’Ornon (2e catégorie) en guise d’amuse-bouche, le menu se corse avec la très longue ascension de la Croix-de-Fer (24 km à 5,2 %) abordée par la vallée d’Allemont. Suivent une descente technique vers la Maurienne et une quinzaine de kilomètres de vallée avant le grand final.

Le Télégraphe (1re catégorie) sert de marche-pied au Galibier proprement dit à partir de Valloire, la station du skieur Jean-Baptiste Grange. A partir du plan Lachat, la course entre en très haute altitude, jusqu’à 2642 mètres.

De la vallée au sommet, ce sont pas moins de 29,6 kilomètres de montée sur une pente moyenne de l’ordre de 7 % qui attendent les coureurs. Lors de la première ascension en 1911, le fondateur du Tour, Henri Desgrange, s’était écrié avec le lyrisme de l’époque: « Oh, Sappey ! Oh, Laffrey ! Oh, col Bayard ! Oh, Tourmalet ! Je ne faillirai pas à mon devoir en proclamant qu’à côté du Galibier, vous êtes de la pâle et vulgaire bibine. »

La 59e ascension du « Géant » précède 28 kilomètres de descente rapide, par le Lautaret, sur une route souvent large pour rejoindre Serre-Chevalier.

Dans la station des Hautes-Alpes, qui regroupe quatre communes (16.000 habitants) et reçoit le Tour pour la 7e fois, la ligne est installée en faux-plat montant.

L’arrivée à Serre-Chevalier est prévue vers 17h35 (prévision à 35 km/h de moyenne).

Source: AFP