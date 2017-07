Tour de France: Bardet regrette les "calculs d'apothicaire"

Romain Bardet, troisième au classement général, a regretté les « calculs d’apothicaire » entre les favoris du Tour de France qui ont laissé revenir « beaucoup de monde dans le match » vendredi à l’approche de Foix.

« C’était une étape très tactique plus que physique car il y avait un gros marquage entre les premiers du général. C’est dommage qu’il y ait déjà des calculs un peu d’apothicaires en milieu de deuxième semaine », a déclaré le coureur d’AG2R La Mondiale.

« Il y a eu une belle course avec de grands champions comme Quintana ou Contador qui, blessés dans leur orgueil, sont revenus un peu dans le match ou Landa qui va être très dangereux », a-t-il ajouté.

« C’est dommage, il y avait 3, 4, 5 coureurs qui se dessinaient pour le podium et on laisse revenir dans le jeu beaucoup de monde. J’ai du mal à comprendre le comportement de certains coureurs mais chacun, après, a ses intérêts. Il y a encore beaucoup de route et j’espère qu’on s’en mordra pas les doigts à Paris », a-t-il encore dit.

Vainqueur jeudi à Peyragudes, Bardet a regretté de ne pas avoir pu attaquer dans l’étape de Foix. « Je ne pouvais rien faire, j’ai tenté juste de limiter la casse. Je prends pas de plaisir à courir en défense comme ça, ce que j’aime c’est me porter à l’attaque mais dès que j’attaquais, j’avais tout le monde sur le porte-bagage », a-t-il indiqué.

