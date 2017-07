Tour de France: Bardet, l'excellence

Tout est placé sous le signe de l’excellence dans la trajectoire de Romain Bardet, vainqueur jeudi de la grande étape pyrénéenne du Tour de France à Peyragudes. Trois choses à savoir sur lui:

.Il a mené de front études et sport, les deux à un haut niveau.

Passé par la filière du centre de formation de Chambéry, le réservoir de l’équipe AG2R La Mondiale, l’Auvergnat de Brioude (Haute-Loire) a conjugué cyclisme et études universitaires. « Il était hors de question que je sacrifie les études au sport », se souvient-il.

Issu d’une famille qui l’a éduqué de belle façon (père instituteur, mère infirmière, soeur étudiante brillante), il dit avoir eu « une enfance privilégiée, à la campagne, sans être exposé aux difficultés ».

Jeune homme, il en a gardé un sens précoce des responsabilités et de ses devoirs. Son discours est sain, à la fois ambitieux et respectueux. Avec un rappel permanent: « Le vélo est un monde de travail et d’humilité. »

.Il a fait grandir l’équipe AG2R La Mondiale.

Très vite, le futur dauphin de Chris Froome dans le Tour 2016 s’est signalé dans la formation de Vincent Lavenu qu’il a rejointe en 2012. Jusque là, il était seulement l’un des meilleurs amateurs français, en concurrence dans les catégories de jeunes avec Thibaut Pinot, lui aussi né en 1990.

« En 2012, on avait un retard conséquent. On a la chance d’avoir un partenaire d’une fidélité sans faille qui a accru son investissement pour faire progresser l’équipe. C’est grisant pour moi d’être à l’origine de cette évolution », reconnaissait-il l’hiver dernier, au vu de la progression d’ensemble du groupe dans différents secteurs (entraînement, matériel, diététique, etc).

.Il aime le Tour… mais aussi d’autres courses.

« Le Tour représente la plus grande course au monde et elle crée un seuil d?obligation », estime-t-il à propos de l’épreuve qui l’a mis en lumière dès sa première participation (15e en 2013, 6e en 2014, 9e en 2015, 2e en 2016).

A la recherche de l’excellence, à la façon du biathlète Martin Fourcade avec lequel il a déjà échangé, le champion français entend aussi briller dans d’autres rendez-vous, entre autres les classiques. En 2012, à ses débuts dans le peloton, son tempérament offensif le portait déjà à l’avant dans l’Amstel Gold Race.

L’an passé, il a joué les premiers rôles dans le Tour de Lombardie (4e), l’une des deux classiques avec Liège-Bastogne-Liège qui le fait rêver. Avec le Tour, bien sûr.

Source: AFP