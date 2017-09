Tom Cruise mis en cause dans un crash d’avion mortel sur le tournage de « Barry Seal : American Traffic »

Tom Cruise, en pilote infiltré de la CIA, passeur de drogue pour les cartels colombien, voici l’histoire du film “Barry Seal : American Traffic”, sorti le 13 septembre dernier.

L’acteur hollywoodien est accusé d’être en partie responsable du crash d’un avion lors du tournage en Colombie, en 2015 dans lequel les deux pilotes Alan Purwin et Carlos Berl avaient été tués. Un membre de l’équipe de production, Jimmy Lee Garland, lui, est lui resté paralysé.

Ici, Alan Purwin pose avec Tom Cruise le 25 août 2015.

Moins de 3 semaines plus tard, Alan Purwin et Carlos Berl se tuent dans la jungle colombienne, durant le tournage d’une nouvelle scène aérienne. Les famille portent plainte et mettent en cause, à la fois les producteurs, le réalisateur du film et la star du film.

Plusieurs médias américains se sont procurés des extraits de cette plainte qui évoque un film d’action à hauts risques et un dernier vol qualifié de “mission précipitée dans un terrain inconnu avec une météo inconnue depuis une toute petite piste d’atterrissage au milieu de la jungle”.

Cette scène, comme de nombreuses autres, auraient été ajoutées par le réalisateur Doug Liman et l’acteur, rallongeant les journées de tournage et pour les familles des victimes, les prises de risque. Elle estiment également, que l’acteur, aurait pu, en pilote confirmé, la réaliser lui même.

La plainte ne vise pas directement la star hollywoodienne, Tom Cruise n’étant pas l’un des producteurs du film.

Pour l’instant, ni lui, ni ses avocats, n’ont fait de déclaration.