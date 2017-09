Togo: la manifestation de l’UNIR a débuté ce mercredi

Tout comme les forces démocratiques qui sont dans les rues ce mercredi 20 et demain jeudi 21 septembre, le parti au pouvoir est également dans les rues de Lomé et dans les autres préfectures du Togo depuis ce matin. L’Union pour la République (UNIR) veut répondre la mobilisation de l’opposition pour faire barrage à toute entreprise insurrectionnelle, rapporte le site d’information togolais Togo Breaking News.

A l’initiative du parti au pouvoir et de nombreux mouvements associatifs, une grande mobilisation est en cours à Lomé ainsi et dans de nombreuses localités de l’intérieur du pays.

Cette manifestation pour laquelle les partisans du pouvoir se sont vraiment mobilisés vise à défendre résolument à Lomé et dans de nombreuses localités du pays, les valeurs démocratiques et républicaines. Plusieurs personnalités et autorités participent à la manifestation.

UNIR et ses mouvements de soutiens veulent de faire comprendre à « ceux qui excellent dans la haine, l’intolérance et les appels à la violence et à l’insurrection qu’ils n’ont ni le monopole de la rue ni l’exclusivité du peuple ».

La manifestation qui a démarré depuis l’ancien Palais présidentiel à la Plage va chuter à Tokoin-Casablanca.