Terrorisme : une blague de très mauvais goût à l’Essec

Pour s’amuser, les étudiants de L’Essec ont fait croire à une attaque terroriste. Une blague qui n’a pas du tout fait rire les forces de police.

Dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 septembre, des étudiants de la prestigieuse école de commerce de l’Essec, ont lancé une fausse alerte terroriste lors d’une fête de la résidence universitaire située à Cergy (Val-d’Oise).

Une fête qui tourne mal

La fête bat son plein quand un “Allah Akbar” retentit dans les locaux de l’école et que l’alarme à incendie est déclenchée. Les étudiants, paniqués, s’empressent de quitter les lieux, croyant à une attaque terroriste. Aussitôt avertie, la police déploie un important dispositif d’une trentaine d’hommes prêts à intervenir, avant de constater que ce n’était là qu’un canular de mauvais goût.

Colère de la police du Val-d’Oise

Si le drame terroriste est évité, la police du Val-d’Oise n’a pas tout apprécié la plaisanterie qui aurait pu s’avérer dangereuse.

“Nous prenons cette affaire très au sérieux. Le terrorisme a fait 260 morts ces dernières années ! On est en pleine période d’état d’urgence. Il ne se passe pas une semaine sans qu’il y ait, en France, en Europe, une mobilisation sur des actes terroristes. Ce n’est pas une plaisanterie. Nous avions des policiers qui pouvaient tirer” déclare Frédéric Lauze, directeur de la sécurité publique du Val-d’Oise, dans La Gazette du Val-d’Oise. Il prend cette affaire “très au sérieux” et annonce d’ores et déjà une enquête.

Hier, ceux qui ont déclenché l’intervention des forces de sécurité à Cergy, pour des faits non avérés, ont compromis la sécurité de tous pic.twitter.com/ZJtUv21FHU — Police Nationale 95 (@PoliceNat95) 19 septembre 2017



Une enquête ouverte

Face à cette action inconséquente et la mobilisation d’un grand nombre de fonctionnaires, la police du Val-d’Oise a porté plainte et espère mettre la main sur les coupables qui seront possiblement poursuivis pénalement.

Pour rappel, l’article 322-14 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, le fait de communiquer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, ou une détérioration dangereuse a été ou sera commise.

Les auteurs de cette mauvaise blague n’ont pas encore été identifiés mais l’affaire est prise très au sérieuse. L’Essec a d’ailleurs également ouvert une enquête interne afin d’avoir le fin mot de cette histoire.