Syrie : l’EI chassé de 90% de Raqqa par les forces soutenues par Washington

Les forces anti-djihadistes (FDS) soutenues par Washington en Syrie “contrôlent désormais 90%” de Raqqa selon une ONG. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) estiment même que la bataille pour s’emparer de la “capitale” du groupe Etat islamique (EI) dans ce pays en guerre “touche à sa fin”.

Assiégés depuis près de trois mois dans cette ville du nord de Syrie, les djihadistes semblent dans l’incapacité de résister aux intenses raids aériens de la coalition dirigée par les Etats-Unis. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance kurdo-arabe soutenue par les Etats-Unis, ont annoncé mercredi avoir pris 90% de la ville de Rakka aux djihadistes du groupe Etat islamique (EI).

“Grâce aux raids aériens intensifs de la coalition, l’EI s’est retiré en 48 heures d’au moins cinq quartiers, ce qui fait que les Forces démocratiques syriennes (FDS) contrôlent désormais 90% de la cité”, a rapporté mercredi Rami Abdel Rahmane, directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Les djihadistes “confinés dans le centre-ville”

D’après lui, “les djihadistes ont perdu tous les quartiers dans le nord de Raqa (…) et sont confinés dans le centre-ville”. Les djihadistes tiennent encore le grand quartier d’al-Amine où ils occupent d’anciens immeubles gouvernementaux, comme l’ex-siège du gouverneur et les services de renseignements syriens, selon Abdel Rahmane.

“Ces bâtiments sont dotés d’abris et de tunnels, ainsi que de la partie souterraine d’un stade de football, autrefois utilisé comme prison par l’EI”, a-t-il précisé. Les djihadistes tiennent également les environs de ce quartier.

“Dernières étapes de la campagne”

L’avancée des FDS dans les 10% de la ville encore aux mains d l’EI pourrait être délicate en raison du grand nombre de mines posées par les djihadistes, prévient encore Rami Adbel Rahmane. Dans un communiqué, les FDS ont indiqué avoir mené, au cours des cinq derniers jours, “une attaque surprise” dans le nord de la ville, libérant plusieurs secteurs et “dispersant les forces djihadistes”.

Avec cette avancée, “nous sommes dans les dernières étapes de la campagne “Colère de l’Euphrate” (nom de la bataille de Raqqa, ndlr), qui touche à sa fin”, ont-elles estimé. Selon Abdel Rahmane, “après la mort de centaines de djihadistes au cours des dernières semaines, ces derniers n’arrivent pas à résister plus longtemps car leurs ressources en équipements militaires, en armes et en vivres s’amenuisent”. Les combattants de l’EI n’arrivent pas non plus à secourir leurs blessés et se sont repliés vers le centre où ils pensent être “plus en sécurité”.

25.000 personnes encore piégées

Le sort des civils reste la grande inconnue. Selon l’ONU, quelque 25.000 personnes pourraient être encore piégées par les combats à Raqqa. Mais, d’après le directeur de l’OSDH, il est impossible d’avancer une estimation, alors que des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui les violences.

Les FDS sont entrées début juin dans Raqqa. Les forces armées sont plus que jamais proches de la prise de cette cité syrienne qui était la “capitale” de facto du groupe ultraradical dans ce pays dévasté par plus de six ans de guerre qui a fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.