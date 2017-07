Signature d’un partenariat pour un accès généralisé des ivoiriens à l’énergie solaire

Abidjan, 19 juil (AIP) – L’accès des ivoiriens à l’énergie solaire à des coûts appréciables a fait l’objet d’une signature de partenariat entre une entreprise de téléphonie mobile et la structure Lumos, mercredi, au Novotel hôtel à Abidjan.

Ce protocole d’accord veut proposer aux populations des zones rurales et aux ménages dans les zones périurbaines, une énergie fiable et propre pour une électricité mobile évolutive et extrêmement simple, indique-t-on. Pour le président directeur général de Lumos, Davidi Vortman, cette formule permettrait aux ivoiriens de bénéficier d’une électricité 24 heures sur 24, avec cinq ans de garantis inclus.

« Vous pouvez vous abonner dans une agence de téléphonie mobile MTN, prendre le système solaire avec vous à la maison et utiliser un de nos installateurs locaux pour poser sur votre toit, a -t-il déclaré.

Pour le directeur général de l’entreprise de téléphonie sud-africaine, Freddy Tchala, la capacité de 80 Watt proposée aux foyers est largement suffisante pour alimenter une famille moyenne en Côte d’Ivoire.

Cet abonnement donne droit aux usagers à un kit solaire, qui comprend un panneau solaire et un onduleur interne. Il permettra de connecter au réseau solaire une télévision de 32 pouces, un ventilateur, des ampoules et une téléphone portable, ainsi que du matériel électrique à un coût journalier maximal de 400 francs. Un matériel que le citoyen lambda pourra acquérir définitivement sans frais annexes fournis, à l’issue d’une période d’abonnement de cinq ans.

Ce sont des centaines de milliers de foyers qui sont visés par ce projet innovant cette année et près d’un million à l’horizon 2021, selon le, directeur général de cette entreprise solaire Stéphane Abrahams.

