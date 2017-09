Sept conseils pour identifier les problèmes de couple et s`en sortir

Que s’est-il donc passé ? Mais d’où viennent vos problèmes de couple ?

Vous vous sentiez faits l’un pour l’autre, vous étiez si amoureux et tellement heureux. Vous aviez tant de rêves en commun. Les débuts de votre relation étaient synonymes de joie, de bonheur, et de l’envie d’être avec la personne aimée. Vous étiez tellement sûr de vivre heureux pour toujours !

Vous n’auriez jamais imaginé que vous pourriez en arriver à une situation d’incompréhension, d’éloignement, voire même d’indifférence. Les disputes se multiplient, avec leur lot d’agressivité et peut-être même de violence verbale…

C’est pourquoi vous vous demandez : qu’est-il arrivé à mon couple ? Comment est-ce possible ? Si vous avez envie de vous retrouvez dans votre couple, de vous aimez à nouveau, comme au premier jour, il faut absolument comprendre pourquoi votre couple en est arrivé là.

Voici 7 raisons pour lesquelles les relations de couple se détériorent, comment les problèmes de couple surviennent, et aussi comment les résoudre :

1. L’absence ou une mauvaise de communication dans le couple

Certains couples ne communiquent tout simplement pas, ou pas de manière efficace. Cela est dû à un manque d’éducation à une communication ouverte et honnête. Une bonne communication est la base d’un couple épanoui, et son absence a souvent pour conséquence d’éloigner les partenaires l’un de l’autre.

Dites-vous bien que la qualité de la communication est essentielle pour la pérennité du couple. Bien sûr pour les choses simples de la vie de tous les jours : “Comment s’est passée ta journée ?” etc, mais aussi en cas de problèmes, ou de désaccords.

Dans ces cas-là, si chacun donne son avis sans écouter l’autre, cela se termine souvent en dispute. Ou alors, l’un des deux laisse parler l’autre, rumine dans son coin, et va, un jour ou l’autre, tout “déballer” d’un seul coup. Et là aussi, cela finira sans doute en dispute.

En cas de désaccord sur un point, le fait d’ignorer les problèmes, n’est certainement pas la bonne solution. Trop de couples pratiquent la politique de l’autruche et font semblant de croire que tout va bien. Cela ne fait qu’empirer la situation, puisque les problèmes resteront toujours présents à l’esprit, ce qui ne fera que de les aggraver.

Il est primordial au contraire, que chacun donne ouvertement son avis et que l’écoute soit réciproque. Il est tout à fait normal, dans une relation de couple, de ne pas être d’accord sur tout… mais si chacun fait un effort pour s’ouvrir à l’autre, et bien bon nombre de problèmes seront résolus.

A l’inverse, pour les tout petits désaccords, avant d’en faire part, dites vous “Est-ce vraiment important que je lui en parle ? Est-ce qu’avec du recul, je ne vais pas me dire que ce n’était rien et que ça n’en vaut pas la peine ?”

Vous verrez que parfois, le fait de prendre quelques minutes avant de “déballer” le problème et de méditer sérieusement sur l’importance réelle de ce que vous vous apprêtez à dire, vous permettra également d’éviter une dispute inutile que vous pourriez amèrement regretter.

2. La reproduction du modèle des parents

Inconsciemment, il arrive que nous reproduisions le type de relation qu’avaient nos parents. Tout au long de notre enfance, nous avons été imprégnés du modèle qu’ils nous ont donné. Et, il se peut que nous le répétions mécaniquement.

Ce qui peut nous sembler être un problème avec notre conjoint, peut tout simplement être la projection d’un problème qu’avaient nos parents. Dans ce cas, un travail sur la transformation des expériences de notre enfance sera la solution. En faire abstraction n’est pas toujours chose facile, mais si vous y parvenez, il est évident qu’un certain nombre de conflits n’auront plus lieu d’être…

3. Une attente trop forte de la part de l’un des partenaires

Certaines personnes attendent de leur partenaire que celui-ci comble tous leurs besoins et attentes. Le plus souvent pour satisfaire leur propre manque intérieur. Or une si forte exigence peut mener à la frustration. En effet, si nous manquons d’estime envers nous-mêmes, ce n’est pas au partenaire de pallier ce manque.

Pour une relation de couple harmonieuse, il est important d’être d’abord en accord avec soi-même. De se sentir confiant, fort et de s’accepter tel que nous sommes.

Si quelque chose ne va pas, il ne faut pas systématiquement rejeter la faute sur l’autre, mais essayer de trouver la source du problème, qui est souvent en soi.

4. Vouloir faire changer son partenaire, par peur de ce que pensent les autres

Pour être accepté des autres, il peut arriver que nous voulions imposer des limites ou modifier le comportement de notre partenaire. Si l’un des partenaires contraint l’autre à changer, non pas parce qu’il est moralement répréhensible, mais parce qu’il a besoin de l’approbation de la société, il a l’impression que “les autres” ont une plus grande importance à son cœur que lui.

Notre partenaire a besoin que nous l’acceptons tel qu’il est et que nous le respectons dans sa façon d’être et de fonctionner. Posez-vous cette question : qu’est-ce qui est le plus important pour moi ? les apparences face à la société ou le maintien d’une relation aimante et profonde avec mon partenaire ?

5. Le couple qui se “laissent aller”

Les relations de nombreux couples se dégradent lorsque l’un des deux ne se soucie plus de sa personne, de son apparence, et se laisse aller. Les conséquences peuvent être désastreuses.

“38 conseils d’une experte en sexe pour rendre un homme fou de plaisir” … Une coach en sexualité trahit ce que les hommes attendent secrètement de leur compagne pendant le sexe. Peu d’hommes oseront vous le dire par peur de vous vexer.

En effet, il ou elle ne ressent plus l’énergie nécessaire et ne ne soucie plus de son corps, et de son apparence en général. Les conséquences sur le moral ne tardent pas à se faire sentir. L’estime de soi en prend un coup et peut faire vaciller le couple. C’est un effet boule de neige. Parce qu’on se néglige, on a tendance à voir les choses d’un côté négatif, on est sur la défensive, et cela peut même aller jusqu’à la dépression.

On a alors l’impression que tout est un problème.

Dans tout type de relation, qu’elle soit de couple, professionnelle ou sociale, il est primordial d’offrir aux autres le meilleur de soi-même. Qui voudrait d’une vie faite de plaintes, de critiques, de pensées négatives, de peur et de colère ?

Les émotions positives, au contraire, vont maintenir un environnement sain pour le couple. L’épanouissement de chacun des partenaires repose sur l’amour, la joie, le rire, le plaisir et toutes les pensées et les sentiments positifs !

Bien sûr, cela demande de l’énergie, mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Alors pour que vous soyez au top, manger correctement, faites de l’exercice physique, user de tous les moyens à votre disposition pour avoir une vision positive quotidienne ! Vous verrez que vos relations de couple n’en seront que meilleures.

6. Vivre dans le passé et les rancœurs

Solutions aux problèmes de coupleAu fil des années, il se peut que les partenaires forment une image mentale, imprégnée de malentendus et de fausses hypothèses concernant l’autre. Il ne voit plus que cette image, et non la vraie personne.

Certains, à travers leurs propres croyances subjectives, déforment la réalité et les motivations des autres. Ils pensent alors que leur partenaire essaie de leur faire du mal, alors que ce n’est pas du tout le cas. Chacun fonctionne tout simplement à travers ses besoins et ses propres croyances. Il n’est peut-être même pas conscient que ce qu’il fait est offensant pour son partenaire. S’il en est conscient, il a parfois du mal à comprendre pourquoi son comportement gêne l’autre.

Nous avons parfois tendance à tenir une sorte de compteur de temps durant lequel notre partenaire nous a blessé ou déçu, et lorsque nous nous retrouvons tous les deux, nous ne voyons plus que ce compteur.

Si on reste fixé sur les douleurs du passé, l’ouverture à l’autre devient impossible, le ressentiment accumulé ou le sentiment d’injustice obstrue notre perception et empêche une communication claire.

Pour résoudre ce problème, il faut apprendre à pardonner, à se rapprocher de l’être aimé, comme si c’était la première fois, en faisant abstraction de ce qu’il ou elle a fait, ou n’a pas fait dans le passé et qui nous a blessé. Il faut tirer les leçons du passé, pour vivre encore mieux le présent. Chacun est d’une certaine façon responsable de ce qu’on lui a fait, même si évidemment, c’est une vérité difficile à entendre. C’est en soi-même qu’il faut trouver la force de pardonner et de commencer chaque jour une relation “nouvelle” avec ceux qui nous sont chers.

7. Ne pas croire à l’harmonie et au bonheur

Ceux qui ont vécu longtemps dans une relation négative, ou qui ont vécu une série de relations négatives, auront tendance à ne pas croire en l’harmonie et au bonheur, et auront alors du mal à imaginer qu’une telle relation puisse exister.

Leur subconscient négatif est alors un sérieux obstacle pour arriver à créer une relation harmonieuse et épanouie. Ils vont eux-mêmes générer les problèmes, en imaginant que l’autre est agressif ou injuste, parce qu’ils ne sont pas capables d’imaginer une réalité plus positive. Les attentes négatives sont en quelque sorte responsables des comportements négatifs.

La solution à ce problème consiste à faire changer l’image que l’on a de soi et de l’autre, afin arriver à créer une relation amoureuse harmonieuse et épanouie, dans laquelle chacun voit en l’autre des qualités positives.

Vous avez vous aussi droit au bonheur ! Ne l’oubliez pas !

Source : lavie2couple.com