Seine-Saint-Denis: un conducteur, interpellé avec un pistolet-mitrailleur, écroué

Il avait été interpellé dans sa voiture en Seine-Saint-Denis, visage masqué, un pistolet-mitrailleur chargé aux pieds: un homme de 28 ans a été mis en examen et placé mardi en détention provisoire, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny.

Il a été mis en examen pour « transport, détention et acquisition d’une arme par personne déjà condamnée », « association de malfaiteurs », « refus d’obtempérer aggravé » et « blessures involontaires ».

Cet homme, originaire d’Argenteuil (Val-d’Oise), a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, a précisé une source proche de l’enquête. Il n’est pas connu pour des faits en relation avec une entreprise terroriste, a ajouté une autre source.

L’affaire démarre le 14 juillet vers 17H00 dans la cité Floréal à Saint-Denis. Des policiers s’approchent pour contrôler une voiture, mais son conducteur, ganté et visage dissimulé, « fait mine de s’arrêter et repart en trombe », a raconté l’une de ces sources. « Il finit sa course dans un véhicule en stationnement, blessant la personne qui s’y trouvait », a-t-elle ajouté. Il « a accroché un policier avec son rétroviseur » au passage, a-t-elle détaillé.

Aux pieds du conducteur, les policiers découvrent un pistolet-mitrailleur Skorpion, une arme militaire tchèque, chargé de munitions de calibre 7.65. L’arme saisie « n’est pas répertoriée comme ayant déjà été utilisée sur une affaire criminelle », a précisé l’une des sources.

Les enquêteurs s’interrogent sur les intentions du conducteur. Il a simplement dit en garde à vue « que l’arme ne lui appartenait pas qu’il avait été payé pour la convoyer d’un point A à un point B », a poursuivi cette source.

