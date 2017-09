Royaume-Uni : un couple accueille son 20e enfant

FAMILLE. Ils forment la famille la plus nombreuse du Royaume-Uni.

Sue et Noel Radford, respectivement âgés de 42 et 46 ans, ont accueilli lundi Archie, leur onzième garçon d’une fratrie de vingt enfants. L’accouchement n’a duré qu’une heure et le couple est ravi : “On s’était dit qu’on voulait trois enfants et puis on a pris plaisir à avoir des enfants autour de nous alors on a continué”, a expliqué Noel au quotidien The Sun. “On est accros à tous ces enfants, on adore ça”, a-t-il ajouté.

Dix chambres et un mini-van

Sue et Noel élèvent leur famille dans une maison de dix chambres et circulent dans un mini-van de quinze places. Ils tiennent une boulangerie et on se demande bien à quel moment ils arrivent à enfourner du pain. Selon le quotidien The Sun, Sue et Noel ont été abandonnés à la naissance et adoptés. Ils ont eu leur premier enfant lorsque Sue avait 14 ans et se sont mariés quatre ans plus tard.

C’était le dernier !

Le couple affirme toutefois vouloir s’arrêter là. D’autant que Sue et Noel ont déjà des petits-enfants : leur fille aînée, Sophie, âgée de 23 ans, en a déjà trois !