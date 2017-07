Retraites: le gouvernement invité à équilibrer le système

Le comité de suivi des retraites recommande au gouvernement de prendre les « mesures nécessaires » pour « ramener le système sur une trajectoire d’équilibre », dans son quatrième avis remis jeudi au Premier ministre Edouard Philippe, une première depuis sa création en 2014.

Face à des prévisions financières dégradées, le « comité est conduit (…) à recommander au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires, afin de ramener le système sur une trajectoire d’équilibre », écrit-il dans son avis, évoquant des « ajustements » à court et moyen terme.

Prenant « acte » de cette recommandation, le gouvernement « informera le Parlement » des suites « qu’il entend » lui donner dans « le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 », attendu pour l’automne, selon un communiqué du Premier ministre.

Ce comité de cinq membres doit évaluer chaque année avant le 15 juillet si le système respecte les trois objectifs assignés par la loi (niveau de vie des retraités, équité entre assurés, pérennité financière), sur la base des projections du Conseil d’orientation des retraites (COR) publiées en juin.

Or, selon le COR, le retour à l’équilibre, jusqu’alors envisageable au milieu des années 2020, n’interviendra pas au mieux avant le début des années 2040, en supposant une croissance des revenus d’activité d’1,8% et un taux de chômage à 7%. Les déficits seraient même « durables en dessous d’un taux de croissance de la productivité de 1,5% », rappelle le comité de suivi.

En cause, notamment, la récente révision des prévisions démographiques de l’Insee, avec l’abaissement du solde migratoire annuel qui entraîne une moindre part de cotisants et une dégradation du solde des régimes à moyen terme, et l’allongement de l’espérance de vie, synonyme de dégradation à long terme.

Le comité alerte en outre sur « les effets, fréquemment sous-estimés, de la politique salariale de la fonction publique (comme le gel du point d’indice) sur la retraite des fonctionnaires et les ressources de l’ensemble du système ».

Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis un régime universel visant à rendre le système plus juste et plus lisible, sans toucher à l’âge de départ ou au niveau des pensions.

A moyen ou long terme, cependant, un relèvement de l’âge de départ pourrait être envisagé compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, souligne le comité.

Et d’autres « ajustements » pourraient être décidés « dès les premières années de la législature » comme la sous-indexation des pensions, selon le comité, qui anticipe toutefois des « difficultés d’acceptation au moment de la hausse de la CSG » prévue par le gouvernement.

Source: AFP