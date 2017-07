République Centrafricaine : Un enfant tué dans un hôpital de l’Est du pays

Le meurtre d’un bébé dans l’hôpital de Zémio, en République Centrafricaine (RCA), où l’organisation humanitaire médicale Médecins Sans Frontières (MSF) mène un projet médical, met en évidence l’escalade de la violence dans le conflit actuel et l’extrême brutalité dont les populations civiles sont victimes, alors que leur sécurité est de plus en plus compromise.

Le mardi 11 juillet, deux hommes armés sont entrés dans l’hôpital de Zemio, où près de 7.000 personnes déplacées se sont réfugiées au cours des deux dernières semaines, suite à la reprise des combats dans le Sud-Est du pays.

Ils ont menacé une famille à l’hôpital, dont l’un des membres avait été pris en charge deux semaines auparavant. A cause des violences toujours en cours, la famille n’avait pas pu quitter les lieux. La mère de famille, son bébé dans les bras et deux des membres de sa famille, tentaient de se mettre à l’abri, quand les deux hommes armés ont ouvert le feu sur eux, atteignant la fillette à la tête et la tuant instantanément. Un des membres du personnel MSF a entièrement été témoin de l’évènement.

« Nous sommes choqués et attristés par le meurtre d’une jeune enfant à l’hôpital de Zemio, dans lequel MSF travaille. Nous adressons nos condoléances à la famille de l’enfant. Nos pensées sont avec eux et tous ceux qui ont assisté à sa mort brutale », a déclaré Mia Hejdenberg, chef de la mission MSF en RCA.

« Cette enfant a été tuée dans les bras de sa mère et dans une structure médicale : deux endroits qui devraient être des plus sécurisant pour un enfant. Sa famille va maintenant devoir faire le deuil d’une vie qu’elle ne connaitra jamais. »

« La brutalité de cette attaque démontre le caractère aveugle et l’inquiétante escalade de la violence contre les civils en RCA. »

« Cela montre un manque total de respect des groupes armés de la zone pour les soins médicaux, mais aussi pour les populations civiles. Cela indique également que l’espace pour les organisations humanitaire en RCA se réduit, alors que la situation sécuritaire se détériore. »

« Cet incident sécuritaire nous contraint à évacuer le personnel MSF de Zémio, laissant des milliers de personnes sans un accès aux soins de santé dans la région », a ajouté Mia Hejdenberg.

Plus de 20.000 personnes ont été déplacées à Zémio — parmi lesquels, nombreux sont blessés et d’autres sont dans l’incapacité d’accéder à des soins médicaux — à la suite des récents combats.

MSF gère 12 projets en République Centrafricaine et travaille à Zemio depuis 2010, pilotant actuellement un projet de santé communautaire sur le VIH/sida. Ce projet MSF sur le VIH/sida est le seul dans son genre dans l’ensemble du Sud-Est de la RCA et permet un accès gratuit au traitement à plus de 1.600 patients qui viennent à Zemio pour se soigner, dans un rayon de 250 kms.

