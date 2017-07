Rallye-raid: ce qui manque à Loeb pour (enfin) gagner

Après cinq tentatives, le nonuple champion du monde en WRC Sébastien Loeb ne s’est pas encore imposé en rallye-raid et son abandon mardi dans le Silk Way (ex-Route de la soie) alors qu’il était largement en tête pose question: manque-t-il de chance, d’expérience, voire… de compétence sur ce type de terrain ?

Lui a plaidé la malchance: « C’est un trou que je n’avais pas vu », a-t-il reconnu lundi après son abandon à l’issue de la 9e étape. Si le temps perdu à réparer sa Peugeot endommagée lui a fait perdre tout espoir de remporter la course alors qu’il avait plus d’une heure d’avance, c’est une douleur due à « une sévère entorse » à un doigt qui l’a obligé à jeter l’éponge: « J’ai très mal au doigt, je ne peux plus tenir le volant, et je ne me sens pas très bien. Je ne vais pas pouvoir continuer la course dans ces conditions ».

Un rallye du Maroc, deux Dakar et deux Silk Way, dont l’édition 2017 relie jusqu’au 22 juillet Moscou à l’ex-cité impériale de Xi’an (nord de la Chine)… et autant de déconvenues.

Pourtant, les grands noms du rallye-raid ne voient qu’une question de temps et d’apprentissage avant que Loeb s’impose enfin.

« Je ne pense pas qu’il lui manque grand-chose. Aujourd’hui, il est au niveau », a déclaré à l’AFP Hubert Auriol, ancien vainqueur (1981, 1982, 1992) puis ex-directeur du rallye Dakar (1995-2004).

– Manque d’expérience –

« Mais il lui manque un petit peu d’expérience, de kilomètres sur la piste. Parce que dans le rallye-raid, il faut s’adapter en permanence. C’est une course où vous découvrez le parcours le jour même, vous ne pouvez pas faire de reconnaissance » contrairement au WRC où les notes prises lors des reconnaissances et récitées par le copilote sur un train d’enfer durant les spéciales donnent des repères.

Ultra-dominateur sur les routes du WRC, Sébastien Loeb a été titré chaque année entre 2004 et 2012. Il s’est lancé depuis 2015 dans le défi du rallye-raid au sein de l’équipe Peugeot, avec son copilote de toujours Daniel Elena.

« Il a encore le feu sacré. Il faut juste désormais qu’il apprenne à gérer quand il a beaucoup d’avance. Il va continuer à apprendre au niveau rythme de course », prédit Luc Alphand, vainqueur du Dakar-2006 en auto et directeur sportif du Silk Way.

Mais l’ex-champion de ski souligne également les progrès du pilote français depuis sa reconversion, avec notamment une encourageante deuxième place sur le Dakar-2017 où une crevaison lui a fait perdre du temps.

« Il a une bonne connaissance du sable maintenant. Et au niveau de la navigation, Daniel Elena a super bien progressé », relève Alphand.

Le copilote monégasque, associé à Loeb depuis 20 ans, est le plus titré du WRC. Mais il a lui aussi relativement peu d’expérience en rallye-raid où le copilote se mue en navigateur, face à d’autres duos plus rodés tels Stéphane Peterhansel et Jean-Pierre Cottret (Peugeot), vainqueurs ensemble sept fois sur le Dakar.

– Gérer l’échec –

Certains voient en Elena le maillon faible de l’aventure de Loeb en raid.

« La technique de Daniel Elena est exceptionnelle dans le WRC. Mais le rallye-raid, c’est très spécifique: il faut savoir bien évaluer le terrain dans le désert, la dangerosité de la piste… Et là, sa technique laisse encore à désirer », affirme Liu Yuke, expert du rallye-raid en Chine et responsable de la plateforme chinoise spécialisée dans le sport auto FB Life.

Technique, expérience, malchance… un nouveau facteur s’ajoute désormais au défi de Loeb: la gestion de l’échec.

« Malheureusement, son capital confiance va en prendre un coup », prédit Stéphane Peterhansel, son coéquipier chez Peugeot et 13 fois vainqueur du Dakar. Une façon de mettre la pression sur un adversaire qu’il sent de plus en plus près du but ?

